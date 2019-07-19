Мажоритарниця від "Слуги народу" йде на вибори в Черкасах з чужою програмою

Кандидат по мажоритарному округу №164 від партії "Слуга народу" на вибори йде з програмою одного зі своїх колег по партії. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел.

У Черкасах набирає обертів скандал навколо ректора приватного ВНЗ "Східноєвропейський університет". Любов Шпак, яку керівництво обласного осередку пропрезидентської партії рекомендувало виборцям як нове обличчя, замість того, щоб написати власну виборчу програму, просто взяла без змін програму свого однопартійця, що йде по мажоритарці в одному з округів Київської області.

"Ректор приватного вищого навчального закладу, який гордо обізвав себе "Східноєвропейським університетом" і штампує дипломи менеджером і економістів, вляпалася у скандал вже на початку кампанії: просто сплагіатила власну програму в іншого кандидата від цієї політичної сили, який балотується в одному з округів Київської області", - підкреслило наше джерело.

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За словами нашого співрозмовника, Любов Шпак і раніше попадалася на плагіаті.

"Навіть побіжний аналіз сторінок монографії Любові Шпак дозволяє виявити цілі скопійовані зі статей 1990-хх років абзаци. Хоча сама вона заявляє про наукову новизну власної наукової роботи", - зазначив наш співрозмовник.

Раніше OBOZREVATELповідомляв, що в Харкові від "Слуги народу" йде на вибори скандальний блогер, який має ізраїльський паспорт і кілька разів за останні роки їздив з цього паспорту в Москву. Відповідну інформацію оприлюднив народний депутат Андрій Денисенко.

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