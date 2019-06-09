Мажоритарка від "Слуги народу": хто піде, куди і скільки

Партія "Слуга народу" планує висунути 199 кандидатів в народні депутати за одномандатними округами. Однак робота над списком щодо мажоритарки триває досі.

Про це після з'їзду політсили повідомив її голова Дмитро Разумков, передає Інтерфакс-Україна. "Коли ми почали глибоко вивчати матеріали справи, то з'ясувалося, що незважаючи на всю відкритість нашої партії, нам спробували представити кандидатами за округами тих, хто не відповідають нашим принципам і підходам", – сказав він.

Разумков зазначив, що списки будуть доопрацьовуватися, обговорюватися з делегатами з'їзду, після чого будуть представлені громадськості в повному обсязі.

"Ми будемо вивчати ту інформацію, яку будуть давати журналісти, громадські активісти. І якщо хтось буде не гідний представляти українське суспільство у Верховній Раді під прапорами партії "Слуга народу", ми його приберемо. Закон нам це дозволяє зробити до 8 липня", – запевнив він.

Разумков підкреслив, що на другому етапі з'їзду буде внутрішнє обговорення кандидатів і "досить спекотна дискусія", в першу чергу, щодо кандидатів в округах.

"І ще раз скажу, що щодо низки людей потрібно буде ухвалювати рішення. Тому що ось дивишся весь матеріал, який прийшов, – все чудово. Але коли починаєш вникати глибоко в питання зв'язків, взаємодії, то розумієш, що в одному регіоні один великий бізнесмен намагається нам інтегрувати в партію пов'язаних з собою людей, інший – в іншому регіоні", – пояснив він.

Разумков вказав, що люди змінюють прізвища, взагалі свою історію, біографію, соцмережі. "У нас немає постпраймеріз щодо мажоритарки, у нас є він тільки за списком, а нам потім з цими людьми працювати, і всій країні", – додав голова "Слуги народу".

З'їзд "Слуги народу" "Українська правда"

Нагадаємо, що на з'їзді партія представила і перших кандидатів у мажоритарних округах. Так, за 31 округом (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) буде балотуватися Юрій Корявченков (кварталівець Юзик), за 25 округом (Дніпро) – блогер Максим Бужанський, за 94 округом у Київській області – журналіст Олександр Дубінський. За 201 округом в Києві буде балотуватися лікар-аннстезіолог Максим Перебийніс, і за 218 округом (Київ) – Максим Гурін.

У той же час, як пише "Українська правда", керівник штабу партії Олександр Корнієнко заявив, що "Слуга народу" має намір виставити за округами, де будуть йти чинні народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський (БПП), Сергій Пашинський ("Народний фронт"), кандидатів, які зможуть скласти їм конкуренцію і перемогти.

"У нас там розглядаються кандидати, які можуть поборотися з цими персонажами", – сказав він. За його словами, аналогічна ситуація буде за 96-тим округом Київської області проти Ярослава Москаленка ("Воля народу"), за округами в Одесі, Харкові. "Ми всюди будемо боротися. Не ми придумали мажоритарку", – зазначив Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського 9 червня провела свій вирішальний з'їзд, на якому оприлюднила і затвердила список кандидатів у загальномандатному та одномандатному округах на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

В першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносельська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти редакцію. Зробимо світ кращим разом!

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!