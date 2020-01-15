"Мають право": голова "Укрпошти" виправдав батьків-українофобів

Голова державного підприємства "Укрпошта" Ігор Смілянський відреагував на скандал, який спалахнув довкола антиукраїнських постів його батьків у соцмережі.

У коментарях на особистій сторінці у Facebook він зазначив, що не поділяє поглядів батька і матері, але вважає, що вони мають право на власне трактування подій, оскільки виросли в СРСР. Крім того, він спростував участь батьків у російських пропагандистських акціях.

"Мої батьки не брали участі в акції "Безсмертний полк". Але якби брали – це їхнє право, як і право будь-якої людини. Ви ніколи не зможете змінити світогляд людей, які 70 років росли в інших інформаційних умовах. І не важливо, де вони живуть: у Нью-Йорку чи Конотопі. Я можу погоджуватися чи не погоджуватися з їхніми думками, як і з вашою – але є така річ, як демократія", – написав Смілянський одному зі співрозмовників у дискусії.

Крім того, він зазначив, що на позицію людей впливає життєвий досвід і особисті історії, від яких залежить сприйняття тих чи інших подій. Пояснюючи свою точку зору з цього питання, він провокативно висловився про події 2 травня в Одесі і про борців за незалежність України, які були членами ОУН-УПА.

Ігор Смілянський

"Я не поділяю їхніх поглядів, але вони мають на них право, так само, як і ви. Ну, як вам це пояснити – припустимо, у вашого близького друга померла дитина в цій пожежі, ваш погляд на події буде іншим? Або якщо у когось у сім'ї загинули близькі від дій деяких солдатів, які боролися за свободу України на заході. Ви ж знаєте, що, крім міфів, такі події були. Тому на думку кожного впливають різні обставини", – написав глава "Укрпошти".

Підсумовуючи, він додав, що більшість пенсіонерів нібито пам'ятають, якими вони були молодими і "світлі радянські часи", чим і можна виправдати їхню антиукраїнськість.

"Тому вже до кінця свого життя голосуватимуть за ОПЗЖ і ходитимуть із червоними прапорами. Це просто реальність", – вважає Смілянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в мережі спалахнув скандал через пости батька голови "Укрпошти" Юхима Смілянського. У них він звинувачував армію України у вбивствах власних громадян і в подіях 2 травня в Одесі.

А мати топменеджера називала українських патріотів "бандерівце-нацистами" і також виявилася затятою фанаткою "русского міра". На її сторінці у соцмережах безліч фото з пропагандистським символом російських окупантів – "георгіївською" стрічкою.

Також ажіотаж серед українців викликала заява першої секретарки Національної спілки журналістів Ліни Кущ, яка повідомила, що Смілянський зароблятиме у 2020 році майже 1,9 млн грн на місяць.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся