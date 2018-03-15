"Маю право": Савченко зізналася, з якою зброєю прийшла в Раду

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко підтвердила інформацію про те, що прийшла у Верховну Раду зі зброєю.

"У мене є нагородна зброя. Мені її вручив Андрій Парубій (спікер парламенту. - Ред.) після мого повернення. І цю зброю я маю право носити, як офіцер. Я знаю, де і куди її носити. Можу сказати, що я сьогодні вперше побачила страх в їх очах", - заявила вона журналістам, передає "LB.ua".

За словами Савченко, інформація про те, що її вивели з сесійної зали через гранату, не відповідає дійсності.

"Закінчилася практично робоча сесія, я прийшла, розписалася, щоб мати зарплату, тому що нардеп позбавляється зарплати, якщо відсутній, зайшла в зал, відпрацювала, вийшла із залу", - сказала нардеп.

Коли її попросили продемонструвати зброю, Савченко і зовсім зробила таємничу заяву.

"Ви любите Рея Бредбері? Хто читав? А Річарда Баха? Не читали. А Тараса Григоровича Шевченка? Добре, читайте далі літературу, це корисно", - додала вона.

Нагадаємо,Савченко викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана за підозрою в організації держперевороту в Україні.

Нардеп відповіла, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши з'явитися в разі особистого оповіщення.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що готовий внести в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко в разі її неявки. 15 березня Савченко прийшла в СБУ і звинуватила Парубія в розстрілах на Майдані.

В цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв "Обозреватель", представник президента у Верховній Раді розповіла, що Савченко вивели з сесійної зали через "загрози з її боку".