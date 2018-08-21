"Маячня кремлівського людожера": Портников розгромив переговори Меркель і Путіна

Переговори глави РФ Володимира Путіна із канцлером Німеччини Ангелою Меркель не можна розглядати як "реанімацію нормандського формату" переговорів по Україні, оскільки російський лідер не має наміру віддавати Донбас.

Цю думку в колонці на "Еспресо" озвучив політичний оглядач, журналіст Віталій Портников, який нагадав, що раніше вже не раз висловлювалася ідея, нібито російський президент шукає спосіб піти зі сходу України, зберігши при цьому обличчя.

"Це - помилкова оцінка. Донбас для Путіна - не тягар, а пастка, за допомогою якої він намагається дестабілізувати нашу країну. Жодних миротворців, які могли б замінити окупаційну владу, він допускати на Донбас не збирається. Тягар для Путіна - саме існування України та єдність Європейського Союзу. І його пропозиції, як правило, спрямовані на вирішення саме цих проблем", - наголосив автор.

За словами Портникова, реальними результатами переговорів для Меркель стала обіцянка російського президента брати участь у саміті "нормандського формату". Для Путіна - перший з 2014 року візит до Німеччини і нахабний ультиматум, який російський президент висунув ЄС щодо участі Європи у відновленні Сирії.

"Тобто Путін - бомбить, а європейці дають гроші на відновлення. І Меркель уважно вислуховує всю цю маячню кремлівського людожера! Бо розраховує, що в ході спілкування Путін одужає. А Путін здоровий, просто Меркель для нього - ворог. Він зустрічається з нею тільки для того, щоб перемогти, а не для того, щоб піти на поступки", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Меркель і Путіна відбулася 18 серпня у Німеччині. Сторони обговорили Україну, Сирію та Іран. Пізніше Меркель провела телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком, у якій поділилася результатами переговорів із главою РФ.