"Мав унікальну можливість!" Вакарчук назвав головну помилку Порошенка

Лідер гурту "Океан Ельзи" і глава політичної сили "Голос" Святослав Вакарчук розповів, що вважає головною помилкою п'ятого президента України Петра Порошенка.
Це – незадоволений попит українців на справедливість, повідомив Вакарчук в інтерв'ю "Радіо Новое время".
"Я думаю, що Порошенко мав унікальну можливість змінити всю систему справедливості в країні. Це найбільша претензія, яку, вважаю, йому висунув виборець. Незважаючи на зрозумілі успіхи, ось цей запит на справедливість, на боротьбу з корупцією – те, що можна було відчути, мені здається, цей запит людей не був виконаний", – висловив свою точку зору Вакарчук.
Святослав Вакарчук
Скріншот ICTV
Він підкреслив, що у п'ятого президента країни були досягнення, за які йому можна дякувати: безвізовий режим із ЄС, автокефалія української церкви і реформування армії.
Як писав OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах у 2019 році, а перед цим зізнався, що йде в політику.
Володимир Зеленський, який виграв президентські вибори, повідомив, що був готовий поступитися і підтримати Вакарчука на виборах, якби той балотувався.
Нещодавно ЗМІ дізналися, що Вакарчук готується взяти участь у парламентських виборах в Україні.
Водночас відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах в Раду, однак все таки зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
20 травня Вакарчук заявив про те, що його партія "Голос" піде на дострокові вибори в парламент.
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