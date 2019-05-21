ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Мав унікальну можливість!" Вакарчук назвав головну помилку Порошенка

7.4тЧитати матеріал російською

Лідер гурту "Океан Ельзи" і глава політичної сили "Голос" Святослав Вакарчук розповів, що вважає головною помилкою п'ятого президента України Петра Порошенка.

Це – незадоволений попит українців на справедливість, повідомив Вакарчук в інтерв'ю "Радіо Новое время".

"Я думаю, що Порошенко мав унікальну можливість змінити всю систему справедливості в країні. Це найбільша претензія, яку, вважаю, йому висунув виборець. Незважаючи на зрозумілі успіхи, ось цей запит на справедливість, на боротьбу з корупцією – те, що можна було відчути, мені здається, цей запит людей не був виконаний", – висловив свою точку зору Вакарчук.

Новини
Порошенко переїхав у прозорий офіс і провів важливу зустріч
Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скріншот ICTV

Він підкреслив, що у п'ятого президента країни були досягнення, за які йому можна дякувати: безвізовий режим із ЄС, автокефалія української церкви і реформування армії.

Як писав OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Святослав ВакарчукПетро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
11
Смішно
21
Цікаво
9
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Славко,в тебе ж була така ж можливість як і в Зе..Чому ж ти тоді незахотів впроваджувати в суспільстві "ідеали справедливості"?..Зараз,ці слова зайві.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Подивилась би я на всіх цих критиканів, що б вони зуміли зробити в умовах президенства Порошенка. Це були найскладніші часи для України. Питання стояло бути чи не бути Україні. А вакарчук про якусь філософську справедливість.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
ДУРАК!. Что такое справедливость??? Справедливо - это ТАК КАК Я ХОЧУ!!! А хотим мы все очень разного и часто противоположного ..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки