"Мав унікальну можливість!" Вакарчук назвав головну помилку Порошенка

Лідер гурту "Океан Ельзи" і глава політичної сили "Голос" Святослав Вакарчук розповів, що вважає головною помилкою п'ятого президента України Петра Порошенка.

Це – незадоволений попит українців на справедливість, повідомив Вакарчук в інтерв'ю "Радіо Новое время".

"Я думаю, що Порошенко мав унікальну можливість змінити всю систему справедливості в країні. Це найбільша претензія, яку, вважаю, йому висунув виборець. Незважаючи на зрозумілі успіхи, ось цей запит на справедливість, на боротьбу з корупцією – те, що можна було відчути, мені здається, цей запит людей не був виконаний", – висловив свою точку зору Вакарчук.

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Святослав Вакарчук Скріншот ICTV

Він підкреслив, що у п'ятого президента країни були досягнення, за які йому можна дякувати: безвізовий режим із ЄС, автокефалія української церкви і реформування армії.

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