Мы живем внутри фильма. Когда в сериале "Слуга народа" показывают, как цинично готовят ролик кандидата, а потом уже вне этого фильма идет ролик кандидата настоящего, сложно понять, где кино, а где жизнь, тем более, что ролики невероятно похожи.

Рейтинг кандидата в президенты в сериале сопоставим с реальным рейтингом актера, который его играет.

Это не только у нас. В американском фильме 2002 г. "Цена страха" новый президент России по фамилии Немиров в угоду общественному мнению чуть не развязал ядерную войну, заявив, что лучше прослыть ястребом, чем политическим импотентом. Начинался фильм с того, что в СИРИИ(!) упал самолет с атомной бомбой.

Чем более дик сюжет, тем больше у него шансов стать реальностью.

40 лет назад в итальянском детективе "Замкнутый круг" показывали, как прямо с экрана убивали человека в зрительном зале. На одном и том же месте. Пулей из времени того вестерна. Киномеханик тогда кричал: Я не могу его остановить!

ОНО таки прет с экрана. И стреляет.