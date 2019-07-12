"Масштабна спецоперація": люстрацію Зеленського назвали вкрай небезпечною

Люстрація, яку пропонує провести президент України Володимир Зеленський, може мати на меті повне знищення системи керування державою.
"Поки що я не можу зрозуміти: чи то це просто передвиборчий піар з метою утримати рейтинг партії, чи то це продовження реалізації масштабної спецоперації з руйнування в нашій країні державності як такої", – заявив OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Україна Георгій Тука.
Володимир Зеленський з командою в день виборів президента України
NewsOne
За його словами, після проведення першої люстраційної хвилі із системи державного управління було вибито безліч людей, які "хоч якось орієнтуються в цій системі". "Для того, щоб повністю знищити систему керування державою, достатньо провести таку люстрацію двічі", – переконаний заступник міністра.
"Уже досить тривалий період часу в усіх гілках влади, починаючи від регіональних та закінчуючи центральною, кричать про дефіцит професійних кадрів. Якщо зараз вибити залишки таких кадрів, якраз "успіх" буде забезпечений", – резюмував Тука.
Як писав OBOZREVATEL,
Президент України запропонував розширити очищення влади і додати до люстраційного списку главу держави, всіх нардепів, спікера парламенту, які обійняли посади з 2014 року.
Президента потролили міністр інфраструктури Володимир Омелян і в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Радник п'ятого президента України, волонтер Юрій Бірюков заявив про те, що до списку люстрації потрапляють люди, що стояли біля витоків розвитку ракетної програми. Зокрема директор конструкторського бюро "Луч", яке створило ракети "Нептун" і "Вільха".
Конституційний суд України від 4 липня продовжив розгляд справи про відповідність Конституції закону "Про очищення влади", більш відомий як "закон про люстрацію".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".