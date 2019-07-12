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"Масштабна спецоперація": люстрацію Зеленського назвали вкрай небезпечною

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Люстрація, яку пропонує провести президент України Володимир Зеленський, може мати на меті повне знищення системи керування державою.

"Поки що я не можу зрозуміти: чи то це просто передвиборчий піар з метою утримати рейтинг партії, чи то це продовження реалізації масштабної спецоперації з руйнування в нашій країні державності як такої", – заявив OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Україна Георгій Тука.

Володимир Зеленський з командою в день виборів президента України

Володимир Зеленський з командою в день виборів президента України

NewsOne

За його словами, після проведення першої люстраційної хвилі із системи державного управління було вибито безліч людей, які "хоч якось орієнтуються в цій системі". "Для того, щоб повністю знищити систему керування державою, достатньо провести таку люстрацію двічі", – переконаний заступник міністра.

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"Уже досить тривалий період часу в усіх гілках влади, починаючи від регіональних та закінчуючи центральною, кричать про дефіцит професійних кадрів. Якщо зараз вибити залишки таких кадрів, якраз "успіх" буде забезпечений", – резюмував Тука.

Як писав OBOZREVATEL,

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Люстрація в Україні
Особи
Георгій Тука Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Интересно, будут ли люстрировать неудачные шутки «Вечернего квартала»?
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