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Масштабна "чистка" від Зеленського: "Велика сімка" озвучила нюанс

2.7т Читати матеріал російською

Країни "Великої сімки" підтримали процес люстрації в Україні, який є правильним кроком для держави.

Про це йдеться в заяві послів G7 у Twitter.

"Виборчі зміни та політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового покладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесу управління", – йдеться в заяві.

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Однак дипломати зазначили, що Україна втратила шанс почати масштабну люстрацію, яка могла відбутися одразу після Євромайдану.

"З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер. Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності", – вказано в інформації.

Масштабна "чистка" від Зеленського: "Велика сімка" озвучила нюанс

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запропонував розширити очищення влади й додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які обійняли посади з 2014 року.

Водночас представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація в Україні чиновників часів президентства Петра Порошенка нібито зачепить також і команду нинішнього глави держави Володимира Зеленського.

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Тема
Люстрація в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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