Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Масштабна чистка політиків: Зеленський вніс у Раду невідкладний документ

27.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський ініціював розширення дії закону про люстрацію на президента, депутатів, спікера, членів ВРЮ, чиновників і кандидатів, які обираються.

Глава держави вніс 12 липня до Верховної Ради відповідний законопроект під №10444 з позначкою "невідкладний".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, чиновників пропонують люструвати за зловживання ними своїм службовим становищем при виконанні посадових обов'язків, уникнення відповідальності за дії, спрямовані на власне збагачення.

Так, дію люстрації пропонують поширити на наступних осіб:

  • президента;

  • голову Верховної Ради і його заступників;

  • народного депутата;

  • прем'єр-міністра, міністрів і заступників;

  • главу Нацбанку;

  • голову Антимонопольного комітету;

  • голову Фонду держмайна;

  • голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України, першого заступника, заступника;

  • голову СБУ і керівника зовнішньої розвідки;

  • секретаря РНБО і його заступників;

  • главу Адміністрації президента;

  • члена Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації України, заступників;

  • начальника Генштабу, керівників держпідприємств, зокрема що входять до складу Укроборонпрому;

  • регіонального керівника органів прокуратури, СБУ, МВС, ДФС та інших.

Цим особам буде заборонено перебувати при владі протягом 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
218
74
Смішно
36
Цікаво
23
Сумно
44
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Полищук Виктор
Полищук Виктор
Уже проходили в 17 году. Кулаков трудяг расстреляли интелегенция уехала и грамотные трудяги тоже в итоге остались грабители и бездари что в сущности есть и у нас.невсе же кто был у власти долбни есть много грамотных. Не ждал таких граблей.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Золотарьова Ольга
Золотарьова Ольга
А судьи кто? Обагащение это результат,начинать бороться надо с причин. Зеленский декларируя новые изменения в стране реально копирует действия попередников.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Vera Grabovska
Vera Grabovska
ЗЕнаркоша разбушевался , только оно забыло , что депутатов выбирал НАРОД УКРАИНЫ и не ему решать , нюхнув зайвого ЗЕшмаркля !
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel