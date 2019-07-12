Масштабна чистка політиків: Зеленський вніс у Раду невідкладний документ

Президент України Володимир Зеленський ініціював розширення дії закону про люстрацію на президента, депутатів, спікера, членів ВРЮ, чиновників і кандидатів, які обираються.

Глава держави вніс 12 липня до Верховної Ради відповідний законопроект під №10444 з позначкою "невідкладний".

Володимир Зеленський

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, чиновників пропонують люструвати за зловживання ними своїм службовим становищем при виконанні посадових обов'язків, уникнення відповідальності за дії, спрямовані на власне збагачення.

Так, дію люстрації пропонують поширити на наступних осіб:

президента;

голову Верховної Ради і його заступників;

народного депутата;

прем'єр-міністра, міністрів і заступників;

главу Нацбанку;

голову Антимонопольного комітету;

голову Фонду держмайна;

голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України, першого заступника, заступника;

голову СБУ і керівника зовнішньої розвідки;

секретаря РНБО і його заступників;

главу Адміністрації президента;

члена Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації України, заступників;

начальника Генштабу, керівників держпідприємств, зокрема що входять до складу Укроборонпрому;

регіонального керівника органів прокуратури, СБУ, МВС, ДФС та інших.

Цим особам буде заборонено перебувати при владі протягом 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Президент Володимир Зеленський запропонував розширити очищення влади і додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які вступили на пост з 2014 року.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук запевнив, що очищення влади торкнеться також і команду Зеленського.

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