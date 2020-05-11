Масовий голод та біди: Саакашвілі пригрозив Грузії в разі розриву відносин із Україною

Грузинському народу загрожує голод та біди, якщо відносини між Києвом та Тбілісі зіпсуються через призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні.

Про це в ефірі грузинського телеканалу "Мтаварі архі" сказав сам колишній президент Грузії, передає Sova.

"Якщо Грузія зникне для України, на людях в Україні це не позначиться. Якщо ж Україна зникне для Грузії, це будуть порожні прилавки в магазинах, масовий голод, біди. Тому, звісно, про це не говориться, і Україна цього не зробить", – сказав колишній глава Одеської ОДА.

Міхеїл Саакашвілі

За словами Саакашвілі, багато продуктів до Грузії завозиться з України: "Наприклад, зернові, гречка, м'ясопродукти, ковбаса, молоко".

Також, на думку експрезидента, проти його призначення виступали в Москві.

"Для Росії це було дуже принципове питання... Для Росії це було чіткою демонстрацією того, що Україна – незалежна країна, а її президент – сповнений гідності президент незалежної держави. Я не хочу стати яблуком розбрату. Але демонструвати й нагадувати про це Росії та міжнародній спільноті – необхідно", – говорив він.

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