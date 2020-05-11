Масовий голод та біди: Саакашвілі пригрозив Грузії в разі розриву відносин із Україною
Грузинському народу загрожує голод та біди, якщо відносини між Києвом та Тбілісі зіпсуються через призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні.
Про це в ефірі грузинського телеканалу "Мтаварі архі" сказав сам колишній президент Грузії, передає Sova.
"Якщо Грузія зникне для України, на людях в Україні це не позначиться. Якщо ж Україна зникне для Грузії, це будуть порожні прилавки в магазинах, масовий голод, біди. Тому, звісно, про це не говориться, і Україна цього не зробить", – сказав колишній глава Одеської ОДА.
За словами Саакашвілі, багато продуктів до Грузії завозиться з України: "Наприклад, зернові, гречка, м'ясопродукти, ковбаса, молоко".
Також, на думку експрезидента, проти його призначення виступали в Москві.
"Для Росії це було дуже принципове питання... Для Росії це було чіткою демонстрацією того, що Україна – незалежна країна, а її президент – сповнений гідності президент незалежної держави. Я не хочу стати яблуком розбрату. Але демонструвати й нагадувати про це Росії та міжнародній спільноті – необхідно", – говорив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.
Саакашвілі повідомив, що 7 травня особисто зустрівся з президентом України. Зустріч він назвав "тривалою та цікавою".
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на нове призначення колишнього президента Грузії та ексголови Одеської обласної державної адміністрації. У соцмережах з'явилося багато жартів і фотожаб.
Спершу Саакашвілі націлювався на пост віцепрем'єра з реформ. Такої посади в Кабміні раніше не було.
Грузія відкликала для консультацій посла з України через призначення Саакашвілі. МЗС Грузії опублікувало повну заяву через скандал із призначенням Саакашвілі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не відкликатиме свого посла в Грузії, незважаючи на аналогічні дії грузинської сторони. Він назвавши відкликання посла Грузії в Києві помилкою.