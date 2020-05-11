Масовий голод та біди: Саакашвілі пригрозив Грузії в разі розриву відносин з Україною

Грузинському народу загрожує голод та біди, якщо відносини між Києвом та Тбілісі зіпсуються через призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ в Україні.
Про це в ефірі грузинського телеканалу "Мтавары архі" сказав сам колишній президент Грузії, передає Sova.
"Якщо Грузія зникне для України, на людях в Україні це не відіб'ється. Якщо ж Україна зникне для Грузії, це будуть порожні прилавки в магазинах, масовий голод, біди. Тому, звичайно, про це не говориться, і Україна цього не зробить", – сказав колишній глава Одеської ОДА.
Михеїл Саакашвілі
За словами Саакашвілі, багато продуктів в Грузії завозяться з України: "наприклад, зернові, гречка, м'ясопродукти, ковбаса, молоко".
Також на думку експрезидента, проти його призначення виступали в Москві.
"Для Росії це був дуже принципове питання ... Для Росії це було чіткою демонстрацією того, що Україна – незалежна країна, а її президент – повний гідності президент незалежної держави. Я не хочу стати яблуком розбрату. Але демонструвати і нагадувати про це Росії і міжнародному спільноті – необхідно", – говорив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.
Саакашвілі відреагував на призначення і повідомив, що 7 травня особисто зустрівся з президентом України. Зустріч він назвав "тривалою та цікавою".
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на нове призначення колишнього президента Грузії і ексголови Одеської обласної державної адміністрації. У соцмережах з'явилося багато жартів і фотожаб.
Спочатку Саакашвілі націлювався на посаду віцепрем'єра з реформ. Такої посади в Кабміні раніше не було.
Пізніше з'явилася інформація, що нардепи не хочуть підтримувати його кандидатуру.
Новина про можливість нового призначення політика в уряд викликала величезний ажіотаж серед українців. Єдиної думки щодо цього не було і у фракції "Слуга народу".
В ОП розповіли, що Саакашвілі може стати представником Зеленського в Кабміні чи секретарем Національної ради реформ. На ці посади президент може призначати без схвалення парламенту.
Пізніше сам Саакашвілі підтвердив своє призначення до Національної ради реформ.
При цьому політик уже відвідував засідання Нацради реформ як екс-олови Одеської ОДА. На одному з них у нього стався конфлікт і словесна перепалка з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
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