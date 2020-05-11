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11 травня • оновлено в 21:21
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Масовий голод та біди: Саакашвілі пригрозив Грузії в разі розриву відносин з Україною

5.8т
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Грузинському народу загрожує голод та біди, якщо відносини між Києвом та Тбілісі зіпсуються через призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ в Україні.

Про це в ефірі грузинського телеканалу "Мтавары архі" сказав сам колишній президент Грузії, передає Sova.

"Якщо Грузія зникне для України, на людях в Україні це не відіб'ється. Якщо ж Україна зникне для Грузії, це будуть порожні прилавки в магазинах, масовий голод, біди. Тому, звичайно, про це не говориться, і Україна цього не зробить", – сказав колишній глава Одеської ОДА.

Михеїл Саакашвілі

Михеїл Саакашвілі

За словами Саакашвілі, багато продуктів в Грузії завозяться з України: "наприклад, зернові, гречка, м'ясопродукти, ковбаса, молоко".

Також на думку експрезидента, проти його призначення виступали в Москві.

"Для Росії це був дуже принципове питання ... Для Росії це було чіткою демонстрацією того, що Україна – незалежна країна, а її президент – повний гідності президент незалежної держави. Я не хочу стати яблуком розбрату. Але демонструвати і нагадувати про це Росії і міжнародному спільноті – необхідно", – говорив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Грузія
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Начал извергаться бессвязный поток сознания Михи. Далє буде...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Миша Саакащвили настолько великий государственный деятель, что США ему визу не дают, и в Грузии на него несколько уголовных дел. Я уж не говорю, что Тот Про Которого Нельзя Говорить, его обещал подвесить за что-то...)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ровно через год украина будет отправлять гуманитарную помощь в Россию. Запомните этот твит. М.Саакашвили 15 декабря 2014 год.)))))
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Політика

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