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Масові порушення: на окрузі одіозного Коровченка розгорівся скандал

2.3т Читати матеріал російською

На 210 окрузі Чернігівщини відбуваються масові порушення.

Кандидат в народні депутати Сергій Коровченко, який за результатами екзит-полів посів друге місце, погрожує членам окружної виборчої комісії, повідомляє ЧЕline. За даними ЗМІ, він не бажає змиритися з перемогою самовисуванця Бориса Приходька.

В ОВК 210 округу зафіксовано кілька кричущих порушень. У третій годині ночі комісія оголосила перерву до ранку. 5 виборчих дільниць не здали свою документацію. А вранці на сайті ЦВК з'явилася інформація про те, що пораховано 100% протоколів. Спостерігачі запевняють, що в даному випадку має місце несанкціоноване втручання в електронну систему "Вибори".

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Крім того, коли вранці представник Комітету виборців України виявив, що на сайті ЦВК з'явилася інформація про 100% протоколів (в той час як 5 ділянок залишилися не прийнятими), він повідомив про це в поліцію.

Сергій Коровченко

Сергій Коровченко

Гордон

В цей же час представники Коровченка накинулися на нього, почали погрожувати розправою. Дуже підозрілим той факт, що на сайті ЦВК вказано, що ще не введені дані з 11 дільниць, в той же час електронна система в 09.40 дає інформацію про 100% протоколів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коровченко – людина зі скандальною репутацією. Йому приписують сепаратизм.

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