Масові антиурядові протести в Нікарагуа: кількість загиблих зросла

Через сутички між противниками та прихильниками уряду, а також поліцією в Нікарагуа загинули ще п'ятеро людей. Загальне число смертей сягнуло багатьох десятків. Президент Ортега відкинув вимоги щодо своєї відставки.Кількість загиблих під час протестів в Нікарагуа продовжує зростати. У середу, 30 травня, у сутичках між противниками та прихильниками уряду загинуло ще п'ятеро людей, повідомила поліція та опозиція країни, передає агенція AFP. Підтверджень цієї інформації з інших джерел поки що немає. За даними агенції, ще понад 20 людей отримали поранення. Крім того, були здійснені напади на два опозиційні ЗМІ. За різними даними, загалом з початку протестів 18 квітня в Нікарагуа загинуло від 80 до 92 людей. Ще 860 осіб отримали поранення.

За даними поліції, які цитує AFP, упродовж середи в столиці країни Манагуа були застрелені двоє членів молодіжної організації правлячої "Сандинистської партії" (FSLN), які брали участь в мітингах на підтримку уряду. Також там було поранено 12 людей, у тому числі п'ятеро поліцейських.

Центр із прав людини також повідомив про загибель двох та поранення 12 людей у сутичках у північному регіоні Естелі. Ще одна людина загинула, коли прихильники уряду відкрили вогонь по мітингу антиурядових демонстрантів у Манагуа.

Тим часом президент Нікарагуа Даніель Ортега відхилив вимоги опозиції щодо його відставки. "Нікарагуа належить усім нам, і ми всі залишаємось тут", - заявив він на кількатисячному мітингу його прихильників, вперше відповівши на заклики провести дострокові президентські вибори.

Масові протести у Нікарагуа розпочалися 18 квітня через плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачала підвищення ставки відрахувань на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста.

Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили Ортегу відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ та закликати демонстрантів до політичного діалогу.