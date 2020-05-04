Масове тестування та страхування лікарів: у Порошенка зажадали від влади рішучих кроків через COVID-19

Партія "Європейська солідарність" зажадала від влади ефективних заходів боротьби з пандемією коронавірусу, які мають ефективно захищати людей, насамперед – лікарів, котрі перебувають на передовій боротьби із хворобою.

Як сказано у заяві партії, ці заходи мають бути ухвалені на позачерговому засіданні парламенту, присвяченому суто боротьбі з коронавірусом, захисту людей та української економіки від наслідків пандемії.

"Партія "Європейська солідарність" неодноразово офіційно зверталася до керівництва парламенту з вимогою визначитися із датою цього засідання, однак влада досі злочинно зволікає з його проведенням", – зазначили в пресслужбі політсили.

Першочерговим документом, на ухваленні якого наполягатиме фракція "Європейської солідарності" на цьому засіданні, має стати закон про страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус, автором якого є п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Зволікання із ухваленням цього закону дуже дорого обходиться країні – лише за той час, відколи ми наполягали на його ухваленні, уже захворіли 800 наших медиків. Україна є одним із лідерів сумного антирейтингу країн з найбільшою кількістю лікарів, які захворіли на COVID-19. Фракція "Європейська солідарність" пропонуватиме, аби під дію закону потрапили всі лікарі, зокрема й ті, які захворіли на COVID-19 до його ухвалення", – сказано у повідомленні.

Другий важливим антикризовим заходом має стати масштабне обстеження всіх потенційних груп ризику. На переконання нардепів, без масового тестування усі карантинні заходи є суцільною профанацією.

"Ми обурені малою кількістю тестів, зроблених в Україні, і не розуміємо, куди поділилися 2 мільйони тестів, які обіцяла влада. Ми вважаємо, що небажання влади проводити масове тестування є свідомою спробою приховати від громадян України справжні показники поширення хвороби. Партія "Європейська солідарність" наполягає, аби кожен пацієнт, який звернувся за допомогою до сімейного лікаря, міг пройти безкоштовне тестування", – сказано у заяві.

Масове тестування не лише дозволить локалізувати ланцюги поширення епідемії, а й стане передумовою до послаблення карантинних заходів. А тому третім заходом, який має бути розглянутий на засіданні парламенту, як зазначають у "ЄС", має стати пакет ініціатив підтримки малого та середнього бізнесу та соціального захисту людей, яких неефективні дії влади поставили на межу виживання.

Це, зокрема, має бути відкриття ринків і дозвіл продажу їжі та напоїв у кафе та ресторанах на виніс із вимогою дотримання жорстких санітарних норм, правил захисту продавців і покупців, дезінфекції та дотримання соціальної дистанції, а також використання одноразового посуду; реструктуризація кредитів та звільнення від оподаткування на період карантину підприємців, чия робота призупинена.

"Партія "Європейська солідарність" вкотре констатує відсутність у влади професіоналізму та якісного державного менеджменту. Ми переконані, що кожен день зволікання із дієвими антикризовими заходами – це загроза життю мільйонів людей та ще один крок до економічного колапсу. Бездумні заборони та управлінський хаос мають бути негайно припинені!" – зазначили у партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Європейська солідарність" заявили, що економічні проблеми в Україні почали нагромаджуватися ще до початку пандемії коронавірусу – щойно закінчився "запас міцності", створений ще за президентства Петра Порошенка.