Машину Богдана намагалися спалити в Києві: ексклюзивні подробиці

Карина Бондаренко Політика 09:39, 11.08.2020 Оновлено: 09:51, 11.08.2020

Автомобіль Tesla Model X, який належить колишньому керівникові Офісу президента України Андрію Богдана в Києві намагалися спалити.

Про це OBOZREVATEL розповіли джерела в правоохоронних органах. На машину невідомі поставили сумку, після чого сталося загоряння.

Відомо, що машина стояла на вулиці, тому що нею користувався брат Богдана.

Раніше OBOZREVATEL писав, що автомобіль Tesla Андрія Богдана загорівся близько третьої години ранку 11 серпня.

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