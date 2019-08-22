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"Маша з Уралмаша": Геращенко вгамувала Захарову через Зеленського

6.1т Читати матеріал російською

Замість їдких повчань президенту України Володимиру Зеленському спікеру МЗС Росії Марії Захарової варто було б зайнятися порадами для лідера своєї країни – Володимира Путіна.

Таку жорстку відповідь на випади скандального дипломата країни-агресора опублікувала на своїй сторінці у Facebook перший віцеспікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Крім того, вона підкреслила, що критикувати главу української держави має право тільки його народ, але ніяк не представники окупантів.

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Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

"МЗС РФ нахамив Зеленському. Оперативно нахамили, не чекали не те, що кілька днів, а навіть кілька годин не чекали. Їх "чекаємо від вас сигналу" це – "чекаємо від вас капітуляції". Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маші з Уралмаша", – яскраво вгамувала Захарову Геращенко.

Також вона додала, що і Україна чекає від Путіна не сигналів, а дій – звільнення заручників і повернення тимчасово окупованих Донбасу і Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ірина Геращенко Марія Захарова Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Видите ли в чем дело, России в общем-то все равно, что от нее ждет Украина, а вот сама Украина не может себе позволить проигнорировать ожидания России - будет больно...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
BROTHER FOREST, Да да, она еще и за долгами приходи, при том всегда.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Питон Каа, да,ведь для России законы не писаны..
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