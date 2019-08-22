"Маша з Уралмаша": Геращенко вгамувала Захарову через Зеленського

Замість їдких повчань президенту України Володимиру Зеленському спікеру МЗС Росії Марії Захарової варто було б зайнятися порадами для лідера своєї країни – Володимира Путіна.
Таку жорстку відповідь на випади скандального дипломата країни-агресора опублікувала на своїй сторінці у Facebook перший віцеспікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.
Крім того, вона підкреслила, що критикувати главу української держави має право тільки його народ, але ніяк не представники окупантів.
Ірина Геращенко
"МЗС РФ нахамив Зеленському. Оперативно нахамили, не чекали не те, що кілька днів, а навіть кілька годин не чекали. Їх "чекаємо від вас сигналу" це – "чекаємо від вас капітуляції". Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маші з Уралмаша", – яскраво вгамувала Захарову Геращенко.
Також вона додала, що і Україна чекає від Путіна не сигналів, а дій – звільнення заручників і повернення тимчасово окупованих Донбасу і Криму.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.
Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".
Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відродження членства Росії в G8 можливе тільки за умови повернення Україною окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі і звільнення українських політв'язнів і моряків.
Речник МЗС РФ Марія Захарова цю заяву дозволила собі назвати "безглуздим набором літер" і заявила, що "буде по-братськи консультувати Зеленського".
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