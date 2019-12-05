"Маша проговорилася": Цимбалюк вгамував Захарову через нахабні претензії щодо Донбасу

Український журналіст Роман Цимбалюк дав відсіч скандальній спікерці МЗС Росії Марії Захаровій. Напередодні вона вибухнула претензіями до президента України Володимира Зеленського з приводу Донбасу.

Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube детально їй роз'яснив, чому жодна з її пред'яв не має підстав і навів зустрічні аргументи про військовий злочин Росії на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вчить нас Захарова. Але чомусь вони тут масово зробили монтаж у своїх головах, в сенсі російські балакучі голови. І забули найголовніше: як ми дійшли до такого стану справ на сході України? Нагадати вам слова Путіна? Він прямо говорив нам, що Росія була змушена захищати російськомовних в Криму і на Донбасі", – зазначив він.

Крім того, журналіста збентежила скарга Захарової на те, що жителі Донбасу президента України не обирали не за своєю волею, а тому не повинні слухати, куди їм їхати.

Цимбалюк і Захарова

"Ось це ключовий момент. Взагалі-то Маша проговорилася: це ж суть жаху, який вони влаштували на окупованій частині сходу України. Вони хочуть, щоб ось ці прекрасні молоді мертвонароджені "республіки" мали фактично можливість обирати президента України. Але слово обирати тут не підходить, а призначати. Тому що гауляйтерів призначають у Москві", – підкреслив Цимбалюк, обурившись цинізмом Росії.

Він нагадав Захаровій, що саме її країна окупувала частину Донбасу, а тепер дорікає Україні тим, що там не проводяться вибори.

"Хлопці, якщо ви над держустановами повісили російські прапори, якщо там ходять люди в російській військовій формі, то як там Україна може провести вибори?" – звернувся до окупантів Цимбалюк, акцентувавши увагу на тому, що те ж саме заважає виплаті українських пенсій в ОРДЛО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в інтерв'ю західним ЗМІ Зеленський порадив проросійськи налаштованим жителям, які проживають в тому числі й на території окупованого Донбасу, покинути країну і переїхати в Росію.

Він також висловив незгоду з тим, що питання повернення контролю над кордоном з Росією повинне обговорюватися після проведення виборів на Донбасі, як того вимагає Кремль.

Ці заяви розлютили Захарову, і вона адресувала Зеленському гнівну тираду.

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