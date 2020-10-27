Маша Фокіна заступилася за дідуся і порадила ЗМІ "підбирати слова"
Внучка відстороненого від тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольда Фокіна співачка Маша Фокіна звернулася до журналістів, які назвали першого прем'єр-міністра її "дідом".
Про це вона написала своїй сторінці у Facebook. Напередодні одне з українських ЗМІ опублікувало матеріал під назвою "Наймудріша людина". Маша Фокіна оприлюднила фото зі своїм дідом". У відповідь на це співачка звернулася до ЗМІ і заявила, що першого прем'єр-міністра України нібито некоректно називати дідом.
"1. Дідом ви можете назвати, тільки свого родича, а не першого прем'єр-міністра України. 2. Звільнити можуть тільки в тому разі, якщо платять зарплату. Це було його рішення, Взяти участь у ТГК від чистого серця і через любов до своєї країни", – написала вона.
Також співачка порадила журналістам "підбирати слова", коли вони пишуть про Фокіна.
"Підбирайте, будь ласка, слова, коли ви пишете про таких людей, як Вітольд Павлович Фокін", – додала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Маша Фокіна заявила, що саме вона допомогла своєму дідові Вітольду Фокіну стати заступником голови української делегації ТКГ завдяки її знайомству з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Пізніше в мережі оприлюднили особисту переписку Єрмака і Фокіної.
Також спливли скандальні фото Маші Фокіної, на яких вона позувала оголеною.
Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Так, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз знаходяться під російською окупацією.
Крім цього, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи.