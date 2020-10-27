Маша Фокіна заступилася за дідуся і порадила ЗМІ "підбирати слова"

Внучка відстороненого від тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольда Фокіна співачка Маша Фокіна звернулася до журналістів, які назвали першого прем'єр-міністра її "дідом".

Про це вона написала своїй сторінці у Facebook. Напередодні одне з українських ЗМІ опублікувало матеріал під назвою "Наймудріша людина". Маша Фокіна оприлюднила фото зі своїм дідом". У відповідь на це співачка звернулася до ЗМІ і заявила, що першого прем'єр-міністра України нібито некоректно називати дідом.

"1. Дідом ви можете назвати, тільки свого родича, а не першого прем'єр-міністра України. 2. Звільнити можуть тільки в тому разі, якщо платять зарплату. Це було його рішення, Взяти участь у ТГК від чистого серця і через любов до своєї країни", – написала вона.

Також співачка порадила журналістам "підбирати слова", коли вони пишуть про Фокіна.

"Підбирайте, будь ласка, слова, коли ви пишете про таких людей, як Вітольд Павлович Фокін", – додала вона.

Facebook / Маша Фокіна

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