Маруся Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах на Івано-Франківщині

Українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструкторка навчального центру Десантно-штурмових військ Маруся Звіробій (Олена Самбул) стане кандидаткою від партії "Європейська солідарність" на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

Про це стало відомо під час з’їзду партії, передає пресслужба. Як повідомив лідер "Європейської Солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко, офіційно виборчий процес ще не стартував, однак кандидатуру Марусі підтримують і партійці, і волонтери, і ветеранське середовище.

"Я прошу підтримати Марусю. Відповідна підтримка є від ветеранських організацій, добровольців, які є в нашій команді, до мене надходять зараз численні ці пропозиції. Маруся публічно оприлюднила, що вона прийняла рішення офіційно оформити стосунки з партією і приєдналася до нашої славної когорти", – наголосив Петро Порошенко.

Порошенко закликав підтримати Марусю Звіробій на довиборах на Івано-Франківщині Пресслужба "Європейської Солідарності"

Маруся Звіробій у своєму виступі подякувала за довіру і зазначила, що готова стати до лав "парламентського спецназу" "Європейської Солідарності".

"Бути бійцем елітного підрозділу – це коли ти маєш мужність, впертість, ніколи не зупиняєшся і ніколи не відступаєш. Мені щастило з командирами. Першим командиром в цій війні був Дмитро Ярош, моя велика повага зберігається до сьогодні. Треба було дуже серйозно працювати і мати дуже серйозні здобутки, аби мати такого елітного командира – і це був Михайло Забродський. Ви ж розумієте, що командувач ВДВ на той момент без серйозних здобутків не пішов би на співпрацю. Тому це є для мене певним показником моєї роботи", – наголосила учасниця війни проти російської агресії.

"Для того, щоб досягти того, аби стояти тут, ще в одного елітного командира Петра Олексійовича Порошенка, треба було серйозно попрацювати ще і в Десантно-штурмових військах. Але це величезна школа. Для мене всі ці командири були серйозним прикладом", – зауважила Маруся Звіробій.

Маруся Звіробій розповіла, навіщо йде в депутати Пресслужба "Європейської Солідарності"

"Зараз я вимушена йти далі, тому що я не бачу іншого інструментарію, аби впливати на ситуацію, яка складається в державі. З "Правого Сектору" я пішла в десантники, тому що це була можливість отримати більше ресурсів, навчити і опікуватися більшою кількістю бійців, зробити більше якісної роботи. Зараз моя мотивація аналогічна – я хочу зробити більше для цієї держави, мати більше ресурсів впливу. Оскільки я бачу своїх ворогів, ніколи не випускала їх з свого фокусу, і я можу опікуватися більшою кількістю особового складу", – зазначає волонтерка.

"Для мене велика честь приєднатися до політичних кіборгів, я є прихильницею і "Європейської Солідарності", і "Справи Громад", про що неодноразово казала, і на виборах максимально допомагала вашим кандидатам. Так само для мене велика честь представити себе захисником Надвірнянщини. Батьківщина Степана Бандери – це велика честь, і я це усвідомлюю, але я вважаю, що Степану Андрійовичу не буде за мене соромно. До того ж, там досить складний регіон, на якій не кожен матиме мужність піти. Але НІХТО КРІМ НАС! ЗАВЖДИ ПЕРШІ! І не було такого ворога, якого б ми злякалися. Тому я із задоволенням вступлю в боротьбу за можливість опікуватися Надвірнянщиною і боронитиму державу на вищому рівні", – наголосила Маруся Звіробій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що партія "ЄС" підтвердила свій статус найпотужнішої української опозиційної сили, а також суттєво оновила свій склад.