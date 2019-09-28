Так произошло, считай, почти со всеми - с Полтораком, с Омеляном, с Миносвиты, хто там, не помню, ну и так далее. С Гройсманом даже, не к утру будь помянут.
Любой из министров, регулярно приходящих на посады, даже с самыми лучшими намерениями - щось впроваджує, реформує, поглиблює та вичавлює. Ровно до дня, когда он с посады уходит. И все прекращается - точнее новый человек в седле выбирает новый курс, и особовый склад министерства начинает следовать ему, преданно глядя в глаза. Потому что министры и их замы приходят и уходят, а особовий склад - остаётся. Он вечен, непоколебим и железобетонен, и на х*ю он всех вертел.
Поэтому что мало стать министром и притянуть несколько замов, часть из которых - хорошие, мабуть, люди, а ещё часть - навязана Кабмином. Министерству пох*й. Оно таких бугров в гробу видало, и на словах тебе, конечно, почёт и уважение - но ровно до дня увольнения.
Министр и замы не сделают ни-ху-я в глобальном плане, потому шо для серьёзных изменений - нужна команда. Нужно полсотни человек на ключевых постах, умных, разобравшихся, прохававших и доказавших. Нужны сумасшедшие проукраинские умнички, научившиеся всем, сука, скиллам этой бл*дской бюрократии - и не потерявшие при этом умения оставаться людьми и единомышленниками. Команда, понимаешь?
Именно это произошло в МОЗе - в единственном министерстве, где работала реальная команда. Не "группа имени Супрун", не "молодые реформаторы" - а вумні, освіччені люди, умеющие мыслить и, шо редко случается, ещё и работать системно. И видящие путь еще на пять лет вперёд.
Поэтому МОЗ был единственным министерством, нормально работавшим в "период безвластья", когда выборы вже прошли, а министров еще не назначили. Бо была команда.
И именно поэтому сейчас в МОЗе - п*здец. И решить этот п*здец может либо министр, либо премьер.
Министра я не знаю, а премьера Алексея Гончарука видел на "Invictus Games". Наче норм, не суконный и не затянутый.
Алексей, если вас взяли в заложники и заставляют помогать гибели тока-тока зародившейся системы здравоохранения - в своём ближайшем ролике моргните дважды.
Мы вас вытащим.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "політичний блог" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.