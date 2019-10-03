Марш УПА в Києві: в "Правому секторі" попередили про провокації

Марш до Дня захисника України 14 жовтня в Києві пройде за участю "Правого сектора".

Про це OBOZREVATEL розповів спікер "Правого сектора" Артем Скоропадський. "Я допускаю, що можуть бути провокації", – попередив він.

"Буде дуже багато людей, 20-30 тисяч осіб, і в такому натовпі можна вчинити якусь провокацію. Кинути гранату чи зробити щось ще", – визнав він.

У той же час він запевнив: якщо провокації і матимуть місце, то виходити вони будуть не від націоналістів, а "від сторонніх сил, які виступають проти існування держави Україна".

Правий сектор на марші Політрінг

У цьому контексті Скоропадський нагадав про те, що в даний час в Україні відсутні політичні сили, які традиційно були затятими опонентами націоналістів. "У 2005, 2006, 2007 роках ми билися з комуністами, з прогресивними соціалістами та іншими, але зараз цієї нечисті вже не існує", – сказав він.

Спікер також повідомив про те, що на 14 жовтня в Києві запланована "спільна акція українських націоналістів. Буде і "Правий сектор", і "Свобода", і "Національний корпус", і інші організації націоналістичного спрямування".

"Участь "Правого сектора" буде в тому ж форматі, що і в попередні роки. Буде звичайний марш, який проходить вже багато років поспіль", – додав він.

Нагадаємо, 14 жовтня відзначається День захисника України. Він збігається з Днем українського козацтва і з церковним святом Покрови Пресвятої Богородиці. З 2015 року 14 жовтня – вихідний день.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в прес-службі "Правого сектора" поділилися подробицями про акцію протесту, яку планують провести 2 жовтня біля будівлі Офісу президента.

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