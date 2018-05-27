Марш правопопулістів у Берліні пройшов на тлі численніших акцій противників

Близько п'яти тисяч осіб вийшли на акцію "Альтернативи для Німеччини" в Берліні і близько 25 тисяч, аби висловити незгоду з правими популістами.Прихильники правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у неділю, 27 травня, провели марш у центрі Берліна від головного вокзалу до Бранденбурзьких воріт, який завершився мітингом. За даними організаторів акції, у ній взяли участь близько п'яти тисяч учасників. Цю цифру підтвердили і в поліції.

Чимало демонстрантів несли німецькі прапори, вони висловлювали невдоволення політикою уряду Анґели Меркель (Angela Merkel). "Меркель має піти", - скандували прихильники АдН. Політики, які виступали перед мітингарями, застерігали щодо "ісламізації Німеччини". Заступниця голови фракції АдН у Бундестазі Беатрікс фон Шторх (Beatrix von Storch) говорила, зокрема, про "грандіозний провал інтеграції" на прикладі гравця національної збірної ФРН турецького походження Месута Езіла (Mesut Özil). За словами фон Шторх, він "не є німцем". Приводом для закидів на адресу футболіста та його партнера по збірній ФРН Ілкая Гюндогана (Ilkay Gündogan) стала їхня зустріч та спільне фото у травні в Лондоні з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Численніші акції противників АдН

Водночас на різні акції проти АдН вийшли, за даними поліції, близько 25 тисяч осіб, повідомляє інформагенція Reuters. Одне лише об'єднання "Зупинити ненависть - зупинити АдН" заявило про понад три тисячі учасників у їхній демонстрації. Поблизу Бранденбурзьких воріт протестувальники вигукували "Геть нацистів", висловлюючи незгоду з поглядами активістів АдН. Окрім того, річкою Шпрее рухалися судна з протестувальниками, які також виступали проти АдН.

Для підтримки правопорядку поліція задіяла дві тисячі правоохоронців. В районі Лейпцизької площі між поліцейськими та протестувальниками проти АдН сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Генеральна секретарка правлячої партії Християнсько-демократичний союз Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbeuer) у цей же день розкритикувала правих популістів і звинуватили у "загрозі життю єврейської громади". "АдН несе антисемітизм у парламенти", - написала Крамп-Карренбауер у статті для видання Bild am Sonntag. Вона застерегла від "нацистів, неонацистів та правопопулістів".