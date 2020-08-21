Марш Незалежності у Києві очолять Ярош та Забродський: вони звернулися до українців. Відео

Марш Незалежності, який відбудеться 24 серпня у Києві, очолять Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський та командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош.

Бойові командири закликали ветеранів ЗСУ, добровольців, учасників війни проти російської агресії, волонтерів, громадських активістів і всіх, кому небайдужа Україна, віддати в цей день шану армії і продемонструвати патріотичну єдність. Відповідний відео-ролик у Facebook опублікував ветеран війни на Донбасі Олександр Погребиський (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"За 5 років ми разом відродили армію, яка змогла захистити країну. 5 років військовий парад був шаною українського народу до своєї Армії, звітом влади перед своїм народом за зроблене у сфері обороноздатності. Вже другий рік поспіль влада країни, на яку напали і яка веде війну, відмовляється від такого звіту. Бо немає чим звітувати. Бо захист і армія, на жаль, перестають бути пріоритетом. 24 серпня о 10 годині 30 хвилин ми, учасники цієї війни, збираємось тут, біля Метро "Університет", – зазначив у відео Забродський.

"Щоб довести, що Україна і далі буде чинити спротив російській агресії та спробам реваншу колаборантів, які намагаються знищити нашу державність. Ми маємо ще раз довести, що нам, українцям, не "какая разніца". Що Україна – це незалежна, самостійна, і соборна держава", – сказав Ярош.

"І продемонструвати нашу шану тим, хто і зараз боронить нашу батьківщину. Ми готові до захисту України. З Незалежністю не жартують", – наголосив Забродський.