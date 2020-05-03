Итак, вчера одна моська, он же Кирилл Тимошенко, он же замглавы ОП, он же экс-ивент-менеджер Корбана и Филатова, он же мародёр на коронавирусе и он же главный пиарщик Зеленского, позволил себе грязно намекать у себя в блоге на СМИ и их собственников о якобы заказухе на него из-за его мародёрства на закупках в Китае.

Отвечаю: сосунок, пока ты не объяснишь, по сколько денег сбросились олигархи и куда ты их дел, с документами, ты в моих глазах вор и мародёр на горе людей.

Насчёт репутации других не волнуйся, ещё два-три месяца и у вас останется 15%. Ни один чиновник не имеет презумпции невиновности. Давай документы, где вы с Баумом дели 20 миллионов долларов.

Про Баума и ваш воровской закон о казино, напишу позже. Ты и тут обманул Зеленского.

Позорные вы людишки. Будете гореть в аду, как Кравченко.

Это тебе не устрицы открывать на вечеринках.

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