Марина Порошенко закликала підтримати жінок, які потерпають від пандемії COVID-19

В Україні необхідно негайно вирішувати питання підтримки різних соціальних груп, які постраждали від пандемії коронавірусу. Особливо це стосується жінок – медикинь, мам з дітьми, освітян і підприємців.

Про це під час дискусії на четвертому Українському жіночому конгресі заявила Марина Порошенко. Вона зокрема нагадала, що за каденції попередньої влади були ініційовані реформи децентралізації та інклюзивної освіти, які дали можливість жінкам широко реалізувати свої права.

За словами Марини Порошенко, необхідність захистити ці реформи від руйнування спонукали її очолити команду "Європейської солідарності" і стати депутатом Київради.

"Я робила це свідомо, бачивши, як зараз руйнуються всі досягнення, реформи, які ми так важко втілювали протягом 5 років. Неможливо було знаходитись осторонь. Однією з таких реформ є децентралізація, яка дала нам можливість сьогодні провести по всій Україні успішні місцеві вибори, вже за новим законодавством, яке містить дуже чітку гендерну квоту. Ми знаємо, що просто неможливо подати документи партіям, якщо не зберігається квота участі жінок і чоловіків у кожній п’ятірці "2 плюс 3", – наголосила Порошенко.

Вона зазначила, що завдяки цьому у новому складі Київської міської ради 39 жінок-депутаток. Це вдвічі більше, ніж у попередньому скликанні.

"Переконана, що вони займуть свою активну позицію у вирішенні київських місцевих проблем, яких зараз дуже багато. Особливо у зв’язку із епідемією коронавірусу", – наголосила Марина Порошенко.

Вона підкреслила: "Європейська солідарність" – це та політична сила, яка є послідовною у відстоювання європейських принципів, і гендерна рівність є одним із таких принципів.

"На прикладі Верховної Ради ми можемо показати, що у нас дуже активна жіноча команда, яка є й серед співзасновників цього Українського жіночого конгресу. Це – Марія Іонова, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе і дуже багато інших представниць нашої опозиційної, але дуже потужної фракції у Верховній Раді", – зазначила Порошенко.

Вона нагадала, що Київ торік долучився до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у місцевому самоврядуванні.

"Саме там закладені принципи, що рівність жінок і чоловіків є фундаментальним правом у процесі ухвалення рішень для демократичного суспільства, врахування локальними і муніципальними владами потреб жінок і чоловіків у рівній мірі", – наголосила Марина Порошенко.

"Для мене як для людини, яка велику частино свого життя приділила саме соціальним питанням, допомозі і дітям з інвалідністю, і соціально незахищеним, дуже важливий більш широкий аспект гендерної рівності. За часи впровадження інклюзивної освіти в Україні кількість дітей, які змогли ходити до звичайних шкіл, зросла із 2,5 тисяч майже до 20 тисяч. Це – можливості не тільки для хлопчиків і дівчаток, які можуть стати повноцінними членами українського суспільства. А й долі їхніх мам, які зараз зможуть займатися не тільки доглядом за дітьми, а й реалізуватися у професії", – зазначила політикиня.

Вона переконана, що зараз на рівні Києва треба негайно вирішувати питання підтримки різних соціальних груп, які найбільше потерпають від епідемії коронавірусу.

"Ще минулого скликання Київської міської ради було започатковано 6 основних соціальних програм, і вже з початку епідемії коронавірусу був започаткований єдиний координаційний центр, який надає матеріальну допомогу за 10 напрямками. На це було виділено майже 700 млн грн. Ми будемо продовжувати цю допомогу, у тому числі й жінкам. Бо це – і лікарі, і медичні сестри – вся медична сфера, яка сьогодні дуже навантажена у зв’язку з епідемією коронавірусу. Ми постійно з ними на зв’язку, забезпечуємо їх і системами індивідуального захисту, і необхідним обладнанням, і системами тестування", – зазначила Порошенко.

"Також не вирішений до кінця алгоритм, як нашим педагогам надавати знання дітям в умовах епідемії, коли ми постійно перебуваємо в очікуванні повного локдауну, а на державному рівні не запроваджена система дистанційного навчання. Від цього залежить і працевлаштування тих же самих мам, які мусять наглядати за своїми дітьми, коли вони перебувають вдома. Це соціальна підтримка з боку місцевої влади для мам, які будуть змушені покинути свої робочі місця", – зауважила Порошенко.

"Безумовно, багатостраждальний наш малий і середній бізнес, який сьогодні потерпає від заборон вихідного дня. Коли вони не можуть заробляти достатньо грошей, щоб утримувати себе і платити податки в місцевий і центральний бюджети. Результати цього ми будемо бачити в найближчому майбутньому. Тут дуже багато питань, які треба вирішувати. Тому вже з першого засідання нашого нового скликання Київської міської ради ми всі ці питання будемо обов’язково порушувати і спільно вирішувати", – сказала Порошенко.