Марина Порошенко висловила представнику ОБСЄ серйозні сумніви щодо спроможності влади провести вибори

Лідерка команди "Європейська солідарність" до Київради Марина Порошенко поділилася своєю думкою про хід виборчої кампанії в Україні. Вона висловила сумніви щодо інституційної спроможності чинної влади провести вибори.

Як передає пресслужба політсили, про це вона сказала під час зустрічі з головою моніторингової місії ОБСЄ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір і політичним аналітиком місії Дімашем Алжанов, з якими поспілкувалася разом із очільницею списку "ЄС" до Київської обласної ради Вікторією Сюмар.

Під час обговорення Марина Порошенко зазначила, що ці вибори будуть важливими індикатором усього, що відбувається в країні протягом останніх півтора року правління абсолютно некомпетентної центральної влади. "У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності чинної влади провести ці вибори. Велике занепокоєння викликає незалежність виборчих комісій та їхня можливість повноцінно працювати з огляду на епідемію коронавірусу. З огляду на складність виборчого процесу ми очікуємо досить велику кількість порушень і відповідно оскаржень рішень виборчих комісій. І тут нас особливо непокоїть спроможність судів оперативно й неупереджено розглядати справи та виносити справедливі рішення, щоб захистити вибір громадян", – сказала Марина Порошенко.

Водночас Вікторія Сюмар наголосила, що "Європейська солідарність" під час передвиборчої кампанії стикається з великою кількістю порушень і тиском. Зокрема, вона розповіла про блокування "Приватбанком" рахунків партії, порушення під час розподілу посад до виборчих комісій усіх рівнів, пошкодження білбордів із рекламою "Європейської солідарності" в Черкаській області та перешкоджання розміщенню зовнішньої реклами партії у Волинській та Полтавській областях.

Також учасниці зустрічі зауважили, що "Європейська солідарність" є партією з чіткими ідеологічними установками – орієнтацією на європейські стандарти та захист державного суверенітету.

"У Київ ми йдемо з гаслом "Допомагати і захищати". І це не просто слова. Вони відповідають тому, що наша команда робила і робить, незалежно від того, чи це виборча кампанія чи політичні будні", – зазначила Марина Порошенко.

Учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю та передачу всіх фактів порушень у ході виборів до моніторингової місії ОБСЄ.