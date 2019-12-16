Марина Порошенко покидає Український культурний фонд через тиск Офісу Зеленського

Голова Українського культурного фонду Марина Порошенко заявила про дострокове припинення повноважень у ньому.

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні, яке опубліковане на сайті "Європейської солідарності". Окрім нього, там також міститься копія її заяви на ім’я міністра культури, молоді та спорту Володимира Бороянського.

Зазначається, що у такий спосіб Марина Порошенко хоче запобігти тиску з боку чинної влади на членів команди Фонду. Оскільки саме від міністра культури декілька днів тому на його Наглядову раду надійшла "пропозиція" – достроково припинити її повноваження як голови.

Марина Порошенко покидає Український культурний фонд

"Зрозуміло, що цей крок ініційовано Офісом Президента і про культуру в цій ситуації там явно не думали. Очевидно, що у нас різні погляди на культуру взагалі, і на політичну культуру зокрема", – йдеться у зверненні.

Також Порошенко зауважила, що за час роботи Фонду культурно-мистецька спільнота відчула вагому підтримку і повірила в те, що державна інституція може бути відкритою і повернутою обличчям до людей. Окрім цього, діяльність Фонду отримала схвальні відгуки і від чинного міністра культури Володимира Бородянського, і від інших представників влади.

За її словами, це свідчить про те, що "Фонд відбувся і став дієвою інституцією й ефективним інститутом розвитку української культури".

Заява Марини Порошенко eurosolidarity.org

Водночас вона вважає, що "тиск" із боку ОП пов’язаний із її відомим прізвищем.

"Претензія до мене одна – моє прізвище. Я ношу його понад тридцять років і пишаюся ним. Воно увійшло в історію України, і ніхто – ні чинний президент, ні міністр культури, – викреслити його не зможе. Тож прізвище міняти не збираюся. І боротися за посаду – також не буду. Я маю честь!" – підкреслила Марина Порошенко.

Вона також подякувала команді за плідну роботу, повідомивши, що й надалі займатиметься благодійною діяльністю, інклюзивною освітою, культурними і мистецькими проєктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко привітали з днем народження нардепа від "ЄС" Ахтема Чийгоза, назвавши його справжнім українським і кримськотатарським героєм.

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