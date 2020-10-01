Марина Порошенко отримала негативні результати на коронавірус

Кандидатка в депутати Київської міської ради та дружина п’ятого президента України Марина Порошенко отримала результати повторного тесту на корона вірус. Вони виявилися негативними.

Відтак вона продовжує виборчу кампанію на чолі команди "Європейської солідарності" до Київської міської ради. Про це йдеться на сайті політсили.

За її словами, Петро Порошенко продовжує боротися із захворюванням на COVID-19.

"Дорогі друзі! Насамперед хочу подякувати всім за слова підтримки в ці непрості для нашої родини часи. Петро Олексійович продовжує боротися з COVID-19.

Хочу повідомити, що сьогодні я отримала результати повторного тесту, і вони знову виявилися негативними.

Тому я продовжую виборчу кампанію на чолі команди "Європейської солідарності" до Київської міської ради", – зазначила Марина Порошенко.

Кандидатка в депутати КМР наголосила, що через ситуацію з коронавірусом у країні партія більше зосередить свою кампанію саме на розв’язанні проблем медицини, освіти та економіки, які значно загострилися саме зараз.

"Тільки об’єднавши всі сили, знання та вміння, підтримуючи один одного, ми зможемо протистояти лавині епідемії, над якою втратила контроль влада", – резюмувала вона.