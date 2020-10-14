Марина Порошенко: ми повинні тримати військо боєздатним, щоб захищати Україну від окупантів

Лідерка команди "Європейська солідарність" до Київради Марина Порошенко привітала воїнів із Днем захисника України.

Як повідомила пресслужба політичної сили, дружина п'ятого президента в середу, 14 жовтня, вручила подяки "Європейської солідарності" військовим і ветеранам російсько-української війни.

Виступаючи перед присутніми, вона зазначила: "ЄС – це та політична сила, яка чітко усвідомлює, що основа державності – це армія. І наша партія завжди буде віддавати належне захисникам України".

"Сьогодні наша боротьба триває не лише на фронті. І тому ми повинні тримати наше військо боєздатним, щоб боронити Україну від окупанта. Тримати голову холодною, щоб бачити: хто – друг, а хто – ворог. І триматися разом усім тим, хто любить Україну і не мислить свого життя без неї", – сказала Марина Порошенко в Ірпені Київської області, вітаючи воїнів із Днем захисника України.

Марина Порошенко вважає символічним, що багато ветеранів сьогодні балотуються до місцевих рад саме від "Європейської Солідарності". У Приірпінні це командир 25-го батальйону "Київська Русь" Євген Лавров, дружина загиблого комбата Олександра Гуменюка Олена Торган, Олег Павлов та багато інших.

Разом з ветеранами АТО Марина Порошенко висадила яблунево-калинову алею в пам‘ять про тих, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.