Марчук: Росія не домовиться з Порошенком про капітуляцію

Владі Росії не вдасться домовитися з чинним президентом Петром Порошенком про капітуляцію України і здачу тимчасово окупованих територій.

Таку думку висловив представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук, повідомляє "Прямий".

Євген Марчук "Прямий"

Росія знає, що Порошенко стоїть твердо і має підтримку міжнародної коаліції, суспільства, незважаючи на те, що є ті, хто його критикує. Очевидно, що Росію це не влаштовує — вони знають, яка буде лінія в другій каденції президента Порошенка. А надії на те, що хтось інший може нібито на якихось умовах капітуляції домовитися. Так це просто, як я розумію, ніякому політику не вдасться піти на домовленості з Росією", — заявив він.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, виступаючи на Михайлівській площі в Києві, Порошенко заявив, що в разі перемоги на майбутніх виборах планує почати з оновлення військової ракетної програми і переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним щодо повернення окупованих територій.

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