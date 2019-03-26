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Марчук: Росія не домовиться з Порошенком про капітуляцію

2.2тЧитати матеріал російською

Владі Росії не вдасться домовитися з чинним президентом Петром Порошенком про капітуляцію України і здачу тимчасово окупованих територій.

Таку думку висловив представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук, повідомляє "Прямий".

Євген Марчук

Євген Марчук

"Прямий"

Росія знає, що Порошенко стоїть твердо і має підтримку міжнародної коаліції, суспільства, незважаючи на те, що є ті, хто його критикує. Очевидно, що Росію це не влаштовує — вони знають, яка буде лінія в другій каденції президента Порошенка. А надії на те, що хтось інший може нібито на якихось умовах капітуляції домовитися. Так це просто, як я розумію, ніякому політику не вдасться піти на домовленості з Росією", — заявив він.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, виступаючи на Михайлівській площі в Києві, Порошенко заявив, що в разі перемоги на майбутніх виборах планує почати з оновлення військової ракетної програми і переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним щодо повернення окупованих територій.

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Особи
Петро ПорошенкоЄвген Марчук
Місце
Україна
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
дык тоже мне новость, это и так все знают, что кацапстан не выдержит еще одного срока переизбрания Порошенко, поэтому такой вой из-за паребрика! Ликсеич добре задвинул пуйлу, хэ-хэ!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе! война до полной победы!
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Юг Руси
Юг Руси
Кожедуб Руслан, ооо, Русик! Давно тебя небыло! Унитазы в Польше мыл, на побывку домой отпустили! Или пан разрешил телефоном пользоваться?
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Юг Руси
Юг Руси
А что, уже предложение поступало? А Петька отказался? Зря! Тогда война до последнего лохла 😁
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