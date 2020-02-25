Головна Новини
25 лютого • оновлено в 21:14
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Сергій Лещенко
Сергій Лещенко
Всі статті автора

Манипуляцию Тимошенко удалось вскрыть: смотрите на ее реакцию!

24.9т
Читати матеріал російською

Обожаю эфиры с Юлией Тимошенко. К сожалению, она всегда уходит заранее, чтобы не присутствовать на моей части выступления. Потому что хорошо знает - с фактами в руках я разрушу многие ее мыслевирусы.

Юлия Владимировна - лучший украинский политик. Она 24 года уже в парламенте. Начала в 1996 году. Тогдашний премьер Лазаренко попросил одного из министров Дурдинца освободить округ для Тимошенко, которой была срочно нужна депутатская неприкосновенность. Аж страшно вспомнить - когда она начинала, я еще в школу ходил, а мне уже скоро 40.

И хотя Тимошенко ушла с эфира, не дождавшись окончания, некоторые примеры неправды и манипуляций удалось вскрыть прямо у нее на глазах. Смотрите за ее реакцией!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Сергій Лещенко Сергій Лещенко
Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Сергея Лещенко
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
42
32
Смішно
23
Цікаво
6
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Йуля-бабуля VS сырожа,побеждает более изворотливая падаль.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
еб.ный скунс,ты работать думаеш?га.н.на кусок !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Тарас Бор
Тарас Бор
Я вот думаю,кто мне более непонятен,Юлия Владимировна или Сырожа.И Сырожа побеждает с большим отрывом.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Ермак Александр
Ермак Александр
Тарас Бор, Согласен , Лещенко оказывается засекреченный железнодорожный работник.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги