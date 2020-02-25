Обожаю эфиры с Юлией Тимошенко. К сожалению, она всегда уходит заранее, чтобы не присутствовать на моей части выступления. Потому что хорошо знает - с фактами в руках я разрушу многие ее мыслевирусы.

Юлия Владимировна - лучший украинский политик. Она 24 года уже в парламенте. Начала в 1996 году. Тогдашний премьер Лазаренко попросил одного из министров Дурдинца освободить округ для Тимошенко, которой была срочно нужна депутатская неприкосновенность. Аж страшно вспомнить - когда она начинала, я еще в школу ходил, а мне уже скоро 40.

И хотя Тимошенко ушла с эфира, не дождавшись окончания, некоторые примеры неправды и манипуляций удалось вскрыть прямо у нее на глазах. Смотрите за ее реакцией!

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