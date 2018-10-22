МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

''Мама допомагає'': журналісти показали, як живе Саакашвілі у ''вигнанні''

14.7тЧитати матеріал російською

Журналісти побували в гостях у екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

Політик зараз живе в Амстердамі, і, за його словами, не шикує: купує продукти у місцевому супермаркеті, ходить у спортзал і пересувається містом на велосипеді, повідомляється у сюжеті програми "Українські сенсації" на телеканалі "1+1".

За його словами, коли у нього матеріальні проблеми, сім'ї фінансово допомагає мама.

Новини
Саакашвілі зібрався в Україну: політик розкрив свій план

"Заробляє достатньо, щоб утримувати себе, допомагати моїй дружині і синові, який у Грузії, й іноді навіть трохи допомагати мені", — зізнався політик.

При цьому Саакашвілі стверджує, що гонорари за лекції у місцевих університетах перевищують його річний дохід на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що "комуналка" в Амстердамі коштує екс-президенту 300-350 євро на місяць — з газом і з "усіма ділами". З прибиранням ця сума доходить до 400 євро.

Також колишній одеський губернатор зізнався, що у Нідерландах йому "нудно". Він згадує Україну — полюбив українців і вважає, що в майбутньому країна — потенційно велика європейська держава.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі заявляв, що у нього та у його сім'ї немає незаконних доходів, і що його рідні непогано заробляють.

Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
НідерландиАмстердам
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
23
27
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Выходит, он просто веселил себя, устраивая беспорядки в Украине во время войны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
Мишаня в своем репертуаре...😂😂😂
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги