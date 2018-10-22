''Мама допомагає'': журналісти показали, як живе Саакашвілі у ''вигнанні''

Журналісти побували в гостях у екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

Політик зараз живе в Амстердамі, і, за його словами, не шикує: купує продукти у місцевому супермаркеті, ходить у спортзал і пересувається містом на велосипеді, повідомляється у сюжеті програми "Українські сенсації" на телеканалі "1+1".

За його словами, коли у нього матеріальні проблеми, сім'ї фінансово допомагає мама.

"Заробляє достатньо, щоб утримувати себе, допомагати моїй дружині і синові, який у Грузії, й іноді навіть трохи допомагати мені", — зізнався політик.

При цьому Саакашвілі стверджує, що гонорари за лекції у місцевих університетах перевищують його річний дохід на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що "комуналка" в Амстердамі коштує екс-президенту 300-350 євро на місяць — з газом і з "усіма ділами". З прибиранням ця сума доходить до 400 євро.

Також колишній одеський губернатор зізнався, що у Нідерландах йому "нудно". Він згадує Україну — полюбив українців і вважає, що в майбутньому країна — потенційно велика європейська держава.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі заявляв, що у нього та у його сім'ї немає незаконних доходів, і що його рідні непогано заробляють.