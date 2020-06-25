Малюська запропонував скасувати люстрацію для комуністів

Міністр юстиції Денис Малюська запропонував не застосовувати дію закону про очищення влади (люстрацію) до осіб, які були чиновниками у Комуністичній партії СРСР.

Що стосується решти службовців, то щодо них, на його переконання, має бути застосований індивідуальний підхід. Такі ініціативи урядовець озвучив, виступаючи 23 червня у Конституційному суді щодо закону про очищення влади. Ролик із його промовою з'явився на YouTube-каналі Міністерства юстиції України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наше бачення, що ті категорії, які зараз записані у законі про очищення влади, варто розділити на три групи. Одна з груп, як це цілком слушно було відображено у рішенні Європейського суду з прав людини і звучало неодноразово на цьому засіданні, вона, ця категорія потрапила під люстрацію. Люстрація чиновників Компартії й тих, які працювали за часів Радянського союзу. З часів Радянського союзу спливло чимало років, і люструвати їх на 10 років абсолютно незрозуміло, неактуально й необґрунтовано", – висловив свою позицію Малюська.

За його словами, у цьому випадку нібито явно порушено баланс інтересів і спостерігається втручання держави у приватне життя.

"Українська правда" Денис Малюська

"Тому цю категорію осіб, на нашу думку, слід із закону виводити. Вони не мають бути за жодних підстав люстрованими, жодного державно-публічного інтересу тут немає", – наполягав очільник Мін'юсту.

Водночас він наголосив, що під автоматичну люстрацію обов'язково повинні підпадати топчиновники, члени уряду і керівники Адміністрації президента, оскільки ці особи "з вірогідністю 99,9% впливали на формування державної політики у той час".

Що стосується решти "абсолютної більшості" чиновників, які потрапили під люстрацію, то, за словами міністра, щодо них має бути вжито "індивідуальний підхід".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малюська заявив, що вважає засуджених до довічного ув’язнення найінтелігентнішою і найцікавішою категорією засуджених. Крім того, він заявив про готовність брати таких людей на роботу.