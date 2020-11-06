Малюська вказав на головну проблему з КСУ

Конституційний суд є проблемою для влади через свій особливий статус.

Про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, відповідно до цього статусу судді повинні вести себе бездоганно.

"Вся суть проблеми в тому, що у ставленні до будь-якого органу державної влади є орган, який може його позбавити повноважень. Президент може розпустити парламент, парламент може запустити процедуру імпічменту, по суддях та ж історія, по міністрах та ж. Єдиний виняток – Конституційний суд, орган, який вище всіх. І у нього повинна бути найкраща репутація, довіра найбільше, тому що він недоторканний відповідно до Конституції ", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Конституційний суд офіційно скасував кримінальну відповідальність за брехню в декларації. Згідно з рішенням суду Національне агентство запобігання корупції змушене було закрити реєстр електронних декларацій. Реагуючи на рішення КСУ, президент України Володимир Зеленський закликав до "перезавантаження" КСУ, а під будівлею суду пройшли численні протести.