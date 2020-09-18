Малюська визнав проблему із "зашкварними та одіозними" суддями в Україні

Кирило Лютий Політика 23:40, 18.09.2020 Оновлено: 00:27, 19.09.2020

Міністр юстиції Денис Малюська визнав, що в українській судовій системі є дуже великі проблеми.

Як передає hromadske, Малюська зазначив, що судова реформа триває десятки років і "поки дуже точкові результати".

"У нас є дуже свідомий Верховний суд, дуже адекватний Вищий антикорупційний суд, їх документи можна читати, поважати, цінувати. А ось великий масив судів першої інстанції – там є куди рости", – сказав міністр.

"Є кілька зашкварних, одіозних суддів. Кілька – це може два десятки, максимум три десятки. Але ми говоримо про суддів, кількість яких вимірюється тисячами, і ці тисячі суддів – їх рівень зашкварності й одіозність – це небо і земля", – заявив Малюська.

За його словами, одіозні судді є ключовою проблемою правосуддя, тому їх потрібно звільняти.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Малюська заявив, що двох великих в'язниць в Україні буде досить, проте СІЗО повинні працювати в кожному великому місті.

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Слуги" запускають "капітуляцію Штайнмаєра". Як просувають "зраду" і в чому небезпека

Що відомо про конвертоплани НАТО, які приземлилися в Вінниці. Відео

Заміжня нардепка в Раді попалася на інтимному листуванні з жінкою. Фото

Донбас не отримає особливий статус, а Мінські угоди треба міняти, – Резніков

В Україні оновили розподіл за карантинними зонами, Київ – у помаранчевій. Повний список