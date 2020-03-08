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8 березня • оновлено в 17:29
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Малюська відзначився фото з величезною трояндою на 8 березня та отримав схвалення дружини

4.8т
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Міністр юстиції Денис Малюська в оригінальний спосіб привітав українок з Міжнародним жіночим днем. На цей раз він сфотографувався з великою трояндою.

Фото він опублікував у своєму Facebook і уточнив, що перед публікацією порадився зі своєю дружиною. "Запитав дружину, не надто дурний вид на фото як для привітання з 8 березня. Відповіла, що після фото догори ногами вже ніхто не здивується. А тому зі святом вас, дорогі жінки!", – написав Малюська.

Він також додав, що "як керівник органу, відповідального за гендерну експертизу проєктів нормативно-правових актів, обіцяє і надалі забезпечувати рівність прав на нормативному рівні!".

Закінчив своє привітання міністр тим, що розповів українцям про те, що приготував сніданок з обідом для своєї дружини і трьох дочок, а потім додав: "як, власне, і щодня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малюська спантеличив українців, опублікувавши чергове дивне фото, де він читає книгу стоячи на руках.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Не оригинально. Фотография под столом была прикольней.
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