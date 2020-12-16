Малюська: рішення КСУ по НАБУ набуло чинності, але Ситник залишається на посаді

У середу, 16 грудня, втратили силу окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро України, які раніше Конституційний суд визнав неконституційними.

Про це у Facebook повідомив юстиції України Денис Малюська. Він озвучив план дій щодо такого рішення КСУ.

"Втрачають силу окремі положення закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16 вересня 2020 року. Нагадаю, тоді своїм рішенням КСУ встановив 3-місячну відстрочку втрати в силі норм закону... У результаті рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ", – нагадав чиновник.

Малюська зазначив, що рішення КС не змінило статус НАБУ або його глави Артема Ситника, який залишається на посаді.

"Рішення КСУ не мають зворотної сили, тому на момент призначення Артема Ситника директором НАБУ таке призначення було цілком законним", – підкреслив він.

Також міністр повідомив, яких дій буде вжито у зв'язку з рішенням КСУ.

"Повернути президенту повноваження призначати і звільняти директора НАБУ. Єдиний можливий механізм такого повернення – зміни до Конституції. Проєкт таких змін зараз обговорюється народними депутатами", – пояснив міністр.

Малюська додав, що на перехідний період (до набрання чинності змін до Конституції) потрібно буде врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ окремим законопроектом.

"Такий законопроєкт вже підготовлено урядом і зареєстровано під №4437. Очікуємо його розгляд парламентом вже цієї зими", – акцентував він.

Міністр сказав, що за таким планом Ситник очолюватиме НАБУ до моменту обрання нового директора за новою процедурою або ж терміну свого призначення – 16 квітня 2022 року.

"Директор НАБУ може бути звільнений раніше терміну, зазначеного вище, тільки в разі виникнення підстав, визначених частиною 4 статті 6 закону про НАБУ (звільнення за власним бажанням, призначення на іншу посаду, набуття громадянства іншої держави і т. д.). Жодної з таких підстав зараз не існує", – підсумував чиновник.

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