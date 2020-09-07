Малюська прокоментував чутки про відставку фотографією з попкорном

Міністр юстиції України Денис Малюська спростував чутки про своє звільнення, заявивши, що у відставку не збирається.

На сторінці в Facebook міністр виклав замість коментаря своє фото. На знімку він сидить за робочим столом з відерцем попкорну і дивиться в монітор комп'ютера.

"Купа знайомих просить прокоментувати чутки і численні публікації про те, що чи то мене звільнять, чи то я сам у відставку зібрався. Коментар на фото", – написав Малюська.

Він також пригрозив звільненням підлеглим, які чекають на його відставку.

"А взагалі, якщо хтось із підлеглих розслабиться і перестане швидко й активно працювати, чекаючи зміни команди, звільню негайно. Арбайтен! А не так, як я на фото. І ні, у відставку я поки не збираюся", – повідомив міністр.

Малюська заявив, що не збирається у відставку. Facebook Дениса Малюськи

Міністр прокоментував чутки про відставку фотографією. Facebook Дениса Малюськи

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилася інформація, що в Кабінеті міністрів Дениса Шмигаля найближчим часом можуть відбутися чергові кадрові ротації. Зокрема, позбутися портфеля може міністр юстиції Денис Малюська.

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