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Малюська прокоментував чутки про відставку фотографією з попкорном

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
7,5 т.
Малюська прокоментував чутки про свою відставку

Малюська прокоментував чутки про свою відставку. Facebook Дениса Малюськи

Міністр юстиції України Денис Малюська спростував чутки про своє звільнення, заявивши, що у відставку не збирається.

На сторінці в Facebook міністр виклав замість коментаря своє фото. На знімку він сидить за робочим столом з відерцем попкорну і дивиться в монітор комп'ютера.

"Купа знайомих просить прокоментувати чутки і численні публікації про те, що чи то мене звільнять, чи то я сам у відставку зібрався. Коментар на фото", – написав Малюська.

Він також пригрозив звільненням підлеглим, які чекають на його відставку.

"А взагалі, якщо хтось із підлеглих розслабиться і перестане швидко й активно працювати, чекаючи зміни команди, звільню негайно. Арбайтен! А не так, як я на фото. І ні, у відставку я поки не збираюся", – повідомив міністр.

Малюська заявив, що не збирається у відставку.

Малюська заявив, що не збирається у відставку. Facebook Дениса Малюськи

Міністр прокоментував чутки про відставку фотографією.

Міністр прокоментував чутки про відставку фотографією. Facebook Дениса Малюськи

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилася інформація, що в Кабінеті міністрів Дениса Шмигаля найближчим часом можуть відбутися чергові кадрові ротації. Зокрема, позбутися портфеля може міністр юстиції Денис Малюська.

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УкраїнаМіністерство юстиції УкраїниКабінет Міністрів УкраїниДенис Малюська
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