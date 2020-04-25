Малюська про довічно засуджених: вони інтелігентні, обережні, я би брав їх на роботу

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що вважає засуджених до довічного ув’язнення найінтелігентнішою і найцікавішою категорією засуджених.

Така заява урядовця прозвучала під час ефіру на "Радіо НВ". Крім того, він заявив про готовність брати таких людей на роботу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Величезна кількість "довічників" вкрай стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди. Класичний приклад – це коли людина 19-20 років повернулась з армії, молоде-зелене.... У когось в банді (перебувала. – Ред.), когось вбили з групи таких самих. Це було в 1989, 1990, 1991 році. Зараз 2020. Вони сидять десятки років. Це люди, яким зараз вже 40−50 років", – сказав Малюська.

"Вони навіть особливо не пам’ятають те своє життя. Це зовсім, принципово інші люди, не такі, якими вони потрапили до в’язниці. Я таких готовий брати на роботу. З ними можна спілкуватись про безліч різних речей. Вони найакуратніші, найобережніші та не бачили іншого світу. Це жахливо", – вважає міністр.

Денис Малюська

На переконання Малюськи, з довічно засудженими не проводиться необхідна робота, а ефективний механізм допуску до них психологів і фахівців, які б оцінювали можливість їхнього помилування, відсутній.

"Потрібно, щоби суспільство зрозуміло, що це безпечно, ці люди адекватні, їх можна поетапно, вибірково, після ретельного аналізу психологів поступово випускати, і немає сенсу витрачати бюджетні кошти на їх утримання", – наполягає очільник Мінюсту.

Його пропозиції і ставлення до небезпечних злочинців викликали різкий осуд. Так, з критикою ініціатив Малюськи виступив колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький.

"Це він ще з "відторгнутими загалом" чайку не попив, і з блатними "під інтерес" не пограв. Взагалі б оженився з ними, не те що на роботу... Або дурне, або нас за дурнів має", – написав він на особистій сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малюська заявив, що Мін'юст вирішив зробити в слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту. Він пояснив таке рішення бажанням зібрати гроші на реформу інфраструктури міністерства, оскільки в бюджеті не вистачає коштів на це.