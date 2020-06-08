Малюська здивував фото в рожевому костюмі за 1800 грн

Дарина Дурова Політика 17:47, 8.06.2020 Оновлено: 17:49, 8.06.2020

Міністр юстиції України Денис Малюська опублікував фотографії з примірочної в костюмах за 1800 гривень.

Політик у сонцезахисних окулярах позував у піджаку і брюках незвичного рожевого кольору, а також приміряв зелений костюм. Знімками він поділився на сторінці в Facebook.

Facebook / Денис Малюська

"Який брати? Рожевий? Зелений? Жоден?" – запитав у фоловерів міністр. Він також додав, що "рожевий дружина не дозволяє".

Facebook / Денис Малюська

Малюська сфотографував цінники, показавши вартість костюмів.

Facebook / Денис Малюська
Facebook / Денис Малюська

Пост зібрав багато коментарів. Деякі користувачі давали міністру поради щодо стилю, деякі обговорювали вартість одягу.

"Для міністра дорогувато", "Окуляри, напевно, дорожче коштують", – пишуть під постом.

Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Денис Малюська показав фото із СІЗО Дніпра, Запоріжжя та Вільнянського району Запорізької області, де відкрили платні камери для затриманих.

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