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8 лютого • оновлено в 08:00
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Малюська оголосив "війну зомбі": міністр випустив новий ролик

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Міністр юстиції України Денис Малюська заявив про намір анулювати 48 "зомбі"-партій, які не брали участі в політичному житті країни останні 10 років.

Відеозвернення чиновника з'явилося на його сторінці в Facebook у п'ятницю, 7 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, за даними міністра, з 349 українських політичних партій 48 не функціонують. Крім того, існує певний "тіньовий ринок", на якому їх продають і купують.

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Малюська анулює партії-зомбі в Україні

Малюська анулює партії-зомбі в Україні

Скріншот із відео

Малюська відзвітував, що Мін'юст уже подав позови про анулювання реєстрації всіх партій, які всупереч вимогам закону не висували своїх кандидатів на президентських і парламентських виборах протягом 10 років.

Йдеться про такі партії: Партія ветеранів Афганістану, Соціал-демократична партія України, "Організація українських націоналістів", "Жінки України", Християнсько-демократичний союз, Партія захисників Вітчизни, Партія промисловців і підприємців України, Народний Рух України за єдність, Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, "Пора", Ліберально-гуманістична партія "Товариш", Всеукраїнська козацька партія, "Русичі", партія козаків України, "Україна понад усе!", "Партія "Дітей війни","Наш дім", Партія сильної влади та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малюська сховався під столом і опублікував фото руки, пригрозивши звільненням усім, хто піде на саботаж.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
Тег
Міністерство юстиції України
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lipatov serega
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