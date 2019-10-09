"Даних немає": міністр юстиції не знає кількість ув'язнених в Україні

Реєстр ув'язнених в Україні не функціонує належним чином, через що точна кількість людей, які відбувають покарання за ґратами, невідома.

Про це в інтерв'ю виданню LB.ua повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Він уточнив, що ця цифра становить близько 54-55 тисяч осіб, включно з тими, хто перебуває в СІЗО.

"Пенітенціарна система складається з десятка елементів, які формально замикаються на заступнику міністра юстиції. Хоча насправді у нього також не було реального механізму нею керувати. Тому мені складно зрозуміти, як усе досі працювало.

Система трохи схожа на феодально-васальну, з незрозумілим підпорядкуванням, інструментами, звітністю. Ми, наприклад, точно не можемо сказати, скільки в тюрмах перебуває ув'язнених", – розповів міністр.

"Звичайно, можна прийти до кожної установи, з'ясувати, скільки людей там перебуває. Але це скоріше свідчить про те, що немає оперативного контролю. І для впорядкування системи потрібно буде докласти значних зусиль", – додав він.

Малюська також зазначив, що бюджет пенітенціарної системи складає трохи більше 6 млрд гривень.

"Розділити на 55 тис засуджених... Але це загальна сума, що включає утримування, лікування, оплату праці адмінперсоналу тощо", – сказав він.

Денис Малюська Цензор.НЕТ

Як писав OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Денис Малюська повідомив, що Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, виключивши підприємства з т.зв. стоп-списків, за тиждень (16–20 вересня) зібрав більше, ніж за 2018 рік.

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