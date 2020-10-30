Малюська назвав три етапи виходу з кризи через рішення КСУ

Вікторія Довгань Політика 00:32, 31.10.2020 Оновлено: 00:32, 31.10.2020

Подолання конституційної кризи, яка виникла в Україні через рішення КСУ щодо декларацій, має відбуватися у три етапи.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська. Він наголосив, що перший крок до подолання загрозливої ситуації вже зроблено (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, йдеться про рішення щодо відновлення роботи реєстру електронних декларацій та доступу до нього в автоматичному порядку, яке ухвалив Кабінет міністрів.

"Це швидка допомога, яка була реалізована. Друге – це подальше відновлення функціоналу. Це подання закону. Третє – це проблема втрати довіри до суддів КСУ. Як це було зрозуміло з пресконференції 30 жовтня – ніхто навіть не приховує, що, ухвалюючи це рішення, судді, керувалися власним інтересом", – зазначив очільник Мін'юсту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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