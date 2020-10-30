Малюська назвав три етапи виходу з кризи через рішення КСУ
Подолання конституційної кризи, яка виникла в Україні через рішення КСУ щодо декларацій, має відбуватися у три етапи.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська. Він наголосив, що перший крок до подолання загрозливої ситуації вже зроблено (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зокрема, йдеться про рішення щодо відновлення роботи реєстру електронних декларацій та доступу до нього в автоматичному порядку, яке ухвалив Кабінет міністрів.
"Це швидка допомога, яка була реалізована. Друге – це подальше відновлення функціоналу. Це подання закону. Третє – це проблема втрати довіри до суддів КСУ. Як це було зрозуміло з пресконференції 30 жовтня – ніхто навіть не приховує, що, ухвалюючи це рішення, судді, керувалися власним інтересом", – зазначив очільник Мін'юсту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, згідно з яким скасовується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації.
Після офіційного оприлюднення рішення КСУ у Національному агентстві з питань запобігання корупції оголосили про закриття з 28 жовтня реєстру електронних декларацій.
Зі свого боку, у НАБУ назвали рішення суду "політичним". У відомстві переконані, що таким способом намагаються захистити окремих суддів КСУ, чиє недостовірне декларування досліджується в кримінальних провадженнях.
Крім того, рішенням Конституційного Суду НАЗК позбавили доступу до державних реєстрів, потрібних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.
Без цієї перевірки неможливе призначення переможців місцевих виборів.
30 жовтня під КСУ відбулися масові протести.