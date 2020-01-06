"Малоросія" і Західна Україна: Клімкін озвучив новий план Путіна

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що російський президент Володимир Путін і далі розділятиме Україну на Центральну і Західну, просуваючи проект "Новоросія".

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Сегодня". За його словами, це абсолютно серйозна загроза для України і одночасно вирішення всіх проблем для самої Росії.

"Путін і далі довбатиме нас з точки зору поділу на "Малоросію", як він бачить Центральну Україну, і Західну Україну. Він буде це робити абсолютно серйозно, оскільки це рішення його проблем для Росії. Нікуди буде повертати Крим, це контроль над Чорним морем, сухопутні коридори, вода – все вирішується. Нам треба зробити так, щоб наша країна була, як українці. А якщо ми залишаємося такими, як зараз, без подальшого розвитку, його і не буде", – впевнений ексміністр.

За його словами, у нинішньої України також немає шансу стати ні членом Європейського Союзу, ні членом НАТО. Ці організації будуть боятися нестабільності української політичної нації та загрози з боку Росії.

Україна, ЄС і НАТО Обозреватель

"Нагадую слова Шептицького: "Якщо ми не можемо змінити реальність навколо себе, давайте змінимо нас". Україні потрібно змінитися. Нинішня Україна шансів на вступ до ЄС і НАТО не має. Там вважають, що країна внутрішньо нестабільна з точки зору слабкості політичної нації, олігархів, ідентичності росіян. Але питання перспективи має бути вирішене. Це реально наше майбутнє, пов'язане з перезавантаженням України", – впевнений політик.

При цьому Клімкін не виключив закриття розширення самих структур НАТО і ЄС не тільки для України, але для інших країн.

"Такі дискусії ведуться, але Альянсу все ще важливо розширити свій вплив на країни, що розділяють їх цінності. Ось з ЄС складніше. Йому потрібно переварити Brexit, внутрішні реформи. Але українців всы хочуть, українці – це скрізь дуже позитивно, це великий плюс. Тільки про країну кажуть, що вона корумпована, олігархічна, складна і неефективна", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин будет дестабилизировать ситуацию на юге Украины, чтобы взять под контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.

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