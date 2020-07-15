Маломуж озвучив план повернення Криму, який сподобається Путіну

Силове рішення не дозволить повернути окупований Росією Крим. Для повернення півострова потрібно дозволити президенту РФ Володимиру Путіну "зберегти обличчя".

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він вказав, що українській владі в кримському питанні потрібно бути більш гнучкою..

"Ми ж бачимо – Путін уперся. Каже, що тема Криму для нього закрита, і він ні з ким її обговорювати не має наміру. Але я думаю, що в перспективі до теми Криму в переговорах з Путіним можна буде повернутися. Настане час, коли півострів для Росії буде економічно невигідний і фінансово непідйомний. Однак якщо ставити питання ребром: "Путін, повертай Крим Україні!" – господар Кремля ні за яких умов не піде на його розгляд. Ніколи ", – пояснив він.

Маломуж додав, що главі Кремля можна запропонувати перехідний період в Криму. Наприклад, створити в Криму вільну економічну зону під міжнародним керівництвом та з залученням зарубіжних інвесторів.

"Ми, в свою чергу, продовжуємо вважати Крим українською територією, але не робимо ніяких адміністративних заходів для констатації цього факту, Росія в цей період також зберігає нейтралітет. Я знаю, що Путін був у принципі не проти такого варіанту", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Маломуж розповів, що НАТО готовий розмістити військові кораблі в Чорному морі, якщо Росія почне відкрите військове вторгнення в Україну.