Маломуж озвучив план повернення Криму, який сподобається Путіну

Олексій Тітофф Політика 09:14, 15.07.2020

Силове рішення не дозволить повернути окупований Росією Крим. Для повернення півострова потрібно дозволити президенту РФ Володимиру Путіну "зберегти обличчя".

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він вказав, що українській владі в кримському питанні потрібно бути більш гнучкою..

"Ми ж бачимо – Путін уперся. Каже, що тема Криму для нього закрита, і він ні з ким її обговорювати не має наміру. Але я думаю, що в перспективі до теми Криму в переговорах з Путіним можна буде повернутися. Настане час, коли півострів для Росії буде економічно невигідний і фінансово непідйомний. Однак якщо ставити питання ребром: "Путін, повертай Крим Україні!" – господар Кремля ні за яких умов не піде на його розгляд. Ніколи ", – пояснив він.

Маломуж додав, що главі Кремля можна запропонувати перехідний період в Криму. Наприклад, створити в Криму вільну економічну зону під міжнародним керівництвом та з залученням зарубіжних інвесторів.

"Ми, в свою чергу, продовжуємо вважати Крим українською територією, але не робимо ніяких адміністративних заходів для констатації цього факту, Росія в цей період також зберігає нейтралітет. Я знаю, що Путін був у принципі не проти такого варіанту", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Маломуж розповів, що НАТО готовий розмістити військові кораблі в Чорному морі, якщо Росія почне відкрите військове вторгнення в Україну.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Мріяв про перемогу: що відомо про 29-річного Олега Шила, якого вбив снайпер на Донбасі

Тищенко не зміг пояснити, чому "Велюр" порушує карантин. Відео

Зеленський через добу відреагував на розстріл евакуаційної групи на Донбасі

У Сирії підірвали російських військових: НП потрапила на відео

Суд зняв арешт з майна Богатирьової: у списку ікони та злиток золота