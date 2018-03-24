Мало не впав на голову: з охоронцями Порошенко трапився курйоз

Охоронці президента України Петра Порошенка на Рівненщині пережили атаку бурульками.

Коли глава держави відкривав дитячий сад, з даху будівлі впав великий шматок льоду, повідомляє ТСН.

Сніг під ноги людей почав сипатися ще перед приїздом високопосадовців, але його встигли швидко прибрати.

Однак під час промови Порошенка з даху впав ще один кусок і розбився об асфальт, ледь не потрапивши в чоловіка - охоронця президента, який стояв поруч. Той спочатку і оком не моргнув, але потім все ж глянув угору і трохи відійшов.

Як повідомляв "Обозреватель", на офіційній церемонії зустрічі президента Австрії Александера ван дер Беллена біля Адміністрації президента в Києві стався курйозний інцидент.

Під час того, як почесна варта салютували президентам у одного з військових впала шапка. Після закінчення офіційної церемонії президент Порошенко, прямуючи по червоній доріжці, підняв її і повернув військовому.