"Маленьке непорозуміння": вигнаний Зеленським Годунок передумав йти до суду

Секретар міської ради Борисполя Ярослав Годунок, якого зі скандалом вигнав із наради президент України Володимир Зеленський, назвав подію маленьким непорозумінням.

Він запевнив, що не вирішуватиме питання в суді й сподівається на те, що глава держави спростує інформацію про те, що Годунок – "розбійник" після належної перевірки. Відеозвернення Годунка з цього питання опубліковано на YouTube-каналі "Главком" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хотів би, щоб усі зрозуміли, що я один із тих, хто закликав голосувати за нашого президента. Те, що сьогодні хтось із його оточення подав неправдиву інформацію і спровокував цей конфлікт, – це невелике непорозуміння, яке сьогодні-завтра мине", – сказав Годунок.

Ярослав Годунок "Радіо Свобода"

Він також висловив упевненість, що ажіотаж, який спалахнув у ЗМІ через його суперечку із Зеленським, – справа рук російських пропагандистів. У зв'язку з цим секретар міськради Борисполя підкреслив, що не хоче підігравати їм.

"Я не йду нікуди в СБУ, а планую звернутися в спецслужбу із запитом про те, чи є на мене якась компроматна інформація. Президент розбереться у цій прикрій ситуації, в яку ми обидва потрапили, і відповідно зреагує й покаже, що ніякий я не бандит", – впевнено сказав Годунок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. Інцидент трапився 10 липня під час візиту глави держави на Київщину. Водночас президент обізвав чиновника "чортом" і фамільярно перейшов на "ти".

Годунок заявив, що хоче "здатися" Службі безпеки України як "розбійник", а також звернеться до суду через образи честі й гідності.

Нагадаємо: що Годунок був засуджений на п'ять років позбавлення волі за трьома статтями. Однак з огляду на те, що це була його перша судимість, суд звільнив майбутнього політика від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.

Зараз Годунок балотується до Верховної Ради України за 98 округом. Під час передвиборчої кампанії активно підтримував Володимира Зеленського. На його сторінці в соцмережі є публікація, де він разом зі своїми дітьми закликає голосувати за нового "преЗЕдента".

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