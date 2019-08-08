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Максим Ялі
Максим Ялі
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Президентское кладбище Зеленского

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Что означает гибель четырёх украинских морпехов под Павлополем 6 августа. Здесь есть два основных варианта.

Если это была попытка срыва перемирия отдельными группами боевиков-наемников, которым по заявлениям команды Зеленского не "светит" амнистия (пункт Минских соглашений) - это один вариант. И тогда шансы на встречу растут.

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Зеленский начинает понимать, во что ввязался

Если же намеренный саботаж соглашений о прекращении огня как реакция на последние заявления касательно амнистии боевиков, совершивших особо тяжкие преступления, а главное - нежелание предоставлять ОРДЛО особый статус - как основную цель Кремля в конфликте на Донбассе. Мир в обмен на отказ евроатлантических перспектив после изменений в Конституцию, да еще непомерный груз на экономику страны в обозримом будущем в виде восстановления разрушенной войной инфраструктурой. Плюс около 3-3,5 млн людей, которые, в основном и продолжают идентифицировать себя с Украиной (вернее, УССР), но последние пять лет находились и продолжают находиться под сильнейшим воздействием антиукраинской пропаганды. При этом в информационном вакууме - украинское ТВ и украинский информационный сегмент заблокированы ).

Новини
Зеленский обратился к Путину из-за Донбасса

И сейчас, пока президент Зеленский максимально уязвим ввиду отсутствия необходимого опыта (Кучме, по его признаниями, понадобился год, чтобы освоить "азы", до этого аналогом Андрея Богдана по влиянию на президента был Табачник) , все основные игроки в конфликте по оси США-Украина-ЕС-Россия пытаются максимально этим воспользоваться в своих интересах.

У Кремля главный "козырь" - военная сила. И продемонстрировать "талантливому артисту" (с), что разница между казаться и быть сильным эффективным президентом , это как между наивным "просто нужно перестать стрелять" и появлением персонального кладбища, которое есть у каждого лидера государства, участвующего в войне.

Новини
Зеленскому пора очнуться

Говорят, что у каждого хорошего хирурга есть своё кладбище. Но в войне с таким опасным, коварным и сильным соперником, которым, безусловно, является нынешний режим в РФ, пусть даже "гибридной" , но войне, без такого кладбища не обойтись. И именно это сейчас начинает осознавать президент Зеленский. Добро пожаловать в real politic от Путина. Москва слезам не верит. Просьбы / жалобы тут не воспринимаются. От слова "вообще". И чем раньше поймёт это новый президент, и сконцентрируется на игре в "долгую", привлечёт необходимый кадровый ресурс, способный создать и реализовать стратегию по отстаиванию украинских национальных интересов и завершению конфликта, тем, наверняка, его персональное президентское кладбище будет меньше...

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Автор
Максим Ялі Максим Ялі
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Максима Яли
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Гарагуль Анатолий
Гарагуль Анатолий
К сожалению, Зеленский - это воплощение идиотизма большинства украинцев, которые сначала весело смеялись шуткам "ниже пояса" "95-го квартала", а потом избрали скверного шута президентом. То, что теперь будет плохо всем - и дуракам, и умным - утешает слабо.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Гибель четырех морпехов - удачно спланированная операция, целькоторой была дескридитация Зеленского, как президента и главнокомандующего, создание дополнительного напряжения в Украинском обществе, где и так не простой ситуации созданная "зе-бригадой". Цель достигнута более чем - звонок "зели" и жалкий лепет нач.генштаба.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Просто любопытно.Какие КОНКРЕТНЫЕ "рецепты" в данной ситуации может дать политолог Максим Яли?
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