Максим Перебийніс зі "Слуги народу" захворів на коронавірус

Кирило Лютий Політика 00:21, 14.06.2020

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Перебийніс захворів на коронавірус.

Про це ввечері в суботу, 13 червня, вTelegram-каналі повідомив нардеп з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Cоvid-19 захворів нардеп від Слуги народу Максим Перебийніс", – написав він, не уточнивши інших подробиць.

Максим Перебийніс
Фото з відкритих джерел

При цьому на сайті Верховної Ради вказано, що Перебийніс був присутній на засіданнях парламенту 2-5 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня стало відомо, що у першої леді України Олени Зеленської діагностований коронавірус. При цьому вона відчуває себе добре і не має ніяких симптомів хвороби.

Раніше президент Володимир Зеленський зізнався, що хотів спеціально заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.

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